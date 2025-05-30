  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
20 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

20 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

2025-05-30 06:05:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-استشهد 20 فلسطينيا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال ساعات صباح وفجر اليوم.
واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مفترق الشهداء الستة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف تجمع للفلسطينيين غرب مخيم جباليا.
كما استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد مقابل برج السلطان شمالي قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال تجمعا للمدنيين بحي الصفطاوي شمالي قطاع غزة.
وكان سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيان، في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


MENAFN30052025000208011052ID1109615282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث