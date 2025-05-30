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قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا

قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا

2025-05-30 06:05:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إندونيسية بأن عددا من العمال لقوا حتفهم بينما حوصر أو دفن العشرات وآليات تحت الأنقاض إثر انهيار صخري في محجر بإندونيسيا اليوم الجمعة.
وقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.
وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا.
وقررت الشركة المشغلة للمنجم إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي لمعايير السلامة.
روسيا اليوم


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