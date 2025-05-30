قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا

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قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إندونيسية بأن عددا من العمال لقوا حتفهم بينما حوصر أو دفن العشرات وآليات تحت الأنقاض إثر انهيار صخري في محجر بإندونيسيا اليوم الجمعة.
وقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.
وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا.
وقررت الشركة المشغلة للمنجم إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي لمعايير السلامة.
روسيا اليوم
وقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.
وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا.
وقررت الشركة المشغلة للمنجم إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي لمعايير السلامة.
روسيا اليوم
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