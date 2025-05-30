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انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات

انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات

2025-05-30 06:03:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- انطلقت، صباح اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لاختيار نقيب وأعضاء مجلس جديدين للدورة الانتخابية الخامسة والأربعين.
ويتنافس على هذه المقاعد، 7 مرشحين على منصب النقيب، و49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس. ويحق لـ 17,650 محاميًا ممن سددوا اشتراكاتهم الانتخاب.
ويشترط القانون، حصول المرشح لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين، وفي حال عدم تحققها تُعقد جولة ثانية يُحسم فيها المنصب لصاحب أعلى الأصوات.
كما يشترط القانون على المرشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى 10 سنوات في المهنة، و5 سنوات لعضوية المجلس، وألا يقل عمره عن 30 عامًا.
--(بترا)
م ق/م د/أس
30/05/2025 12:38:19

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