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تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترمب التجارية

2025-05-30 06:03:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية؛ مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.
وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4 بالمئة، بقيادة التراجع في الأسهم اليابانية، حيث أغلق مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي" على انخفاض، وهبط المؤشر 1.22 بالمئة ليغلق عند 37965.1 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وسجل المؤشر ارتفاعًا أسبوعيًا 2.17 بالمئة.
كما انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 0.37 بالمئة إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا 2.41 بالمئة.
وهبطت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن المحادثات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء".
تراجعت الأسهم في تايلاند بنسبة تصل إلى 1.1 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر. كما هبطت الأسهم في الفلبين بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنحو 0.9 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
30/05/2025 12:08:20

MENAFN30052025000117011021ID1109615265

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