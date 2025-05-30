موسم الحج 2025.. الاستعدادات تكتمل في الحرمين

خبرني - بجهود ميدانية مكثفة وخطط تشغيلية عالية المستوى، أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لموسم حج 2025.

وأكدت جاهزيتها لاستقبال ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، في أجواء روحانية تتسم بالراحة والسكينة، وبما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن المسجد الحرام استكمل تجهيزاته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج، عبر حزمة من الخدمات المتكاملة التي تراعي التنوع البشري والجغرافي لوفود الحجيج.

فشمولية الخدمة هذا العام انعكست في تخصيص 13 مصلى لذوي الإعاقة، وتشغيل 22 مصعدًا و224 سلمًا كهربائيًا، إلى جانب تفعيل 199 بابًا لتسهيل الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود بكفاءة عالية.

وفي الجانب المعرفي والتوعوي، وفّرت الهيئة كتبًا ومطبوعات بـ27 لغة مختلفة، ما يعزز نشر الوعي الشرعي والثقافي بين الحجاج بمختلف جنسياتهم.

كما شملت الاستعدادات تعزيز منظومة التكييف والتهوية داخل الحرم، من خلال 883 وحدة تكييف و244 مروحة رذاذ، بالإضافة إلى 3139 مروحة تهوية، ما يضمن أجواءً مريحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بينما أُضيفت 432 فواحة عطرية لتوفير بيئة روحانية تنبض بالنقاء والطمأنينة.

وتواصل الهيئة تطوير خدمات التنقل داخل الحرم، حيث وفرت 400 عربة كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تم دعم مرافق الحرم بـ1229 معدة طوارئ موزعة في المواقع الحيوية، لضمان أعلى درجات السلامة والاستجابة السريعة عند الحاجة.

في السياق ذاته، عززت الهيئة البنية التحتية الرقمية والثقافية للحرم، من خلال استمرار مكتبات الحرمين في تقديم خدماتها البحثية والعلمية، حيث تم رقمنة 8503 مخطوطات نادرة، وتفعيل شبكة صوتية تضم أكثر من 8000 سماعة عالية الجودة، مع تشغيل أكثر من 120 ألف وحدة إضاءة لضمان رؤية مثالية داخل الحرم ومرافقه.

وبينما تتهيأ مكة المكرمة لبدء مناسك الحج في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن وصول 1,255,199 حاجًا من خارج البلاد حتى مساء الأربعاء.

وأوضحت أن 1,186,810 حاجًا دخلوا عبر المنافذ الجوية، و63,301 حاجًا عبر المنافذ البرية، بينما وصل 5,088 حاجًا عن طريق المنافذ البحرية، مشيرة إلى أن جميع المنافذ تعمل بأحدث التقنيات، ويديرها كوادر بشرية مؤهلة يجيدون لغات متعددة لتيسير إجراءات الدخول.

وأكّدت الجهات الرسمية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة وإنسانية، ترسخ مكانة المملكة كوجهة أولى للمسلمين، وكدولة نموذجية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما.