موسم الحج 2025.. الاستعدادات تكتمل في الحرمين
خبرني - بجهود ميدانية مكثفة وخطط تشغيلية عالية المستوى، أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لموسم حج 2025.
وأكدت جاهزيتها لاستقبال ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، في أجواء روحانية تتسم بالراحة والسكينة، وبما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن المسجد الحرام استكمل تجهيزاته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج، عبر حزمة من الخدمات المتكاملة التي تراعي التنوع البشري والجغرافي لوفود الحجيج.
فشمولية الخدمة هذا العام انعكست في تخصيص 13 مصلى لذوي الإعاقة، وتشغيل 22 مصعدًا و224 سلمًا كهربائيًا، إلى جانب تفعيل 199 بابًا لتسهيل الدخول والخروج وتنظيم حركة الحشود بكفاءة عالية.
وفي الجانب المعرفي والتوعوي، وفّرت الهيئة كتبًا ومطبوعات بـ27 لغة مختلفة، ما يعزز نشر الوعي الشرعي والثقافي بين الحجاج بمختلف جنسياتهم.
كما شملت الاستعدادات تعزيز منظومة التكييف والتهوية داخل الحرم، من خلال 883 وحدة تكييف و244 مروحة رذاذ، بالإضافة إلى 3139 مروحة تهوية، ما يضمن أجواءً مريحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بينما أُضيفت 432 فواحة عطرية لتوفير بيئة روحانية تنبض بالنقاء والطمأنينة.
وتواصل الهيئة تطوير خدمات التنقل داخل الحرم، حيث وفرت 400 عربة كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تم دعم مرافق الحرم بـ1229 معدة طوارئ موزعة في المواقع الحيوية، لضمان أعلى درجات السلامة والاستجابة السريعة عند الحاجة.
في السياق ذاته، عززت الهيئة البنية التحتية الرقمية والثقافية للحرم، من خلال استمرار مكتبات الحرمين في تقديم خدماتها البحثية والعلمية، حيث تم رقمنة 8503 مخطوطات نادرة، وتفعيل شبكة صوتية تضم أكثر من 8000 سماعة عالية الجودة، مع تشغيل أكثر من 120 ألف وحدة إضاءة لضمان رؤية مثالية داخل الحرم ومرافقه.
وبينما تتهيأ مكة المكرمة لبدء مناسك الحج في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن وصول 1,255,199 حاجًا من خارج البلاد حتى مساء الأربعاء.
وأوضحت أن 1,186,810 حاجًا دخلوا عبر المنافذ الجوية، و63,301 حاجًا عبر المنافذ البرية، بينما وصل 5,088 حاجًا عن طريق المنافذ البحرية، مشيرة إلى أن جميع المنافذ تعمل بأحدث التقنيات، ويديرها كوادر بشرية مؤهلة يجيدون لغات متعددة لتيسير إجراءات الدخول.
وأكّدت الجهات الرسمية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة وإنسانية، ترسخ مكانة المملكة كوجهة أولى للمسلمين، وكدولة نموذجية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما.
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