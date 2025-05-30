قائد مركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ: دول الخليج تدعم الدور الإنساني لـكوسباس سارسات

MENAFN - Al-Bayan) أكد العميد محمد عبد العزيز آل إسحاق، قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ، أن المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية "كوسباس - سارسات"، تقوم بدور رائد في إنقاذ آلاف الأرواح سنويا، مشيرا إلى أن دول الخليج تدعم جهود المنظمة بما يسهم في أداء هذا الدور الإنساني على الوجه الأكمل.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في الاجتماع الذي تستضيفه قيادة الحرس الوطني من خلال المركز الوطني للبحث ويستمر حتى 5 يونيو المقبل في أبوظبي، إن دولة الإمارات قامت بجهود بارزة خلال استضافة هذا الاجتماع المهم ، الذي يشهد حضورا كبيرا لممثلين من 145 دولة، ويجري خلاله تبادل الآراء والخبرات والتباحث حول الآليات اللازمة لدعم عمل المنظمة وجهودها الإنسانية في إنقاذ الأرواح.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الأمور الفنية، والأنظمة المرتبطة بـ"كوسباس – سارسات"، والفرص المتاحة لتطويرها، بما يسهم في تطبيق أعلى المعايير العالمية في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف العميد آل إسحاق، أن دول الخليج ترتبط بحدود برية وبحرية، وهناك تعاون وتنسيق مشترك ومستمر في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدا الحرص على العمل الجماعي المستمر لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ عمليات الإنقاذ وفق معايير دقيقة وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى استضافة الاجتماع المقبل لـ"كوسباس – سارسات".

ويشهد الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية“كوسباس- سارسات -COSPAS-SARSAT”، مشاركة عدد من المنظمات الدولية المرموقة، مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومنظمة الملاحة البحرية، ومنظمة الاتصالات الدولية، وهي منظمات تعد ركائز أساسية في الإستراتيجيات المتعلقة بالبحث والإنقاذ باستخدام الأقمار الاصطناعية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع سلسلة من الجلسات المغلقة التي تناقش قضايا محورية تتعلق باستخدام الأقمار الاصطناعية في مجالات البحث والإنقاذ، إلى جانب طرح مواضيع تعنى بتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.

كما يتناول المشاركون سبل الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تقدمها الجهات الدولية المشاركة، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.