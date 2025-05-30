تراجع نيكاي متأثراً بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الجمعة متأثرا بالضبابية المحيطة بمعركة قضائية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع الين الذي أضر بشركات التصدير.

وهبط المؤشر نيكاي 1.22 بالمئة ليغلق عند 37965.1 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وسجل المؤشر ارتفاعا أسبوعيا 2.17 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعا أسبوعيا 2.41 بالمئة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "ارتفعت الأسهم اليابانية أمس على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".

كانت محكمة استئناف اتحادية قد أعادت مؤقتا فرض رسوم ترامب الجمركية الأكثر شمولا أمس الخميس، وذلك بعد يوم واحد من حكم محكمة تجارية بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض الرسوم وإصدارها أمرا بوقف تنفيذها.

وتراجع الدولار عقب هذه الأنباء، مما دفع الين إلى الارتفاع إلى 143.45 للدولار اليوم الجمعة.

وقال خبراء اقتصاد إن بيانات تضخم قوية صدرت اليوم الجمعة بشأن العاصمة اليابانية ساعدت أيضا على ارتفاع الين.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهما نيسان موتور وهوندا موتور 3.13 بالمئة و1.87 بالمئة على الترتيب. في حين عوض سهم تويوتا موتور الخسائر المبكرة ليغلق مرتفعا 1.26 بالمئة.

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة الأرباح القادمة من الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تراجع سهما أدفانتيست وطوكيو إلكترون 3.61 بالمئة و4.76 بالمئة على الترتيب، ليشكلا أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

وخالفت أسهم شركات صناعة الأدوية الاتجاه، إذ قفز سهم أوتسوكا القابضة 6.82 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفع 57 بالمئة من الأسهم وانخفض 38 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.