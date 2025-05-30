20 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 أيار (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال ساعات صباح وفجر اليوم.

واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مفترق الشهداء الستة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف تجمع للفلسطينيين غرب مخيم جباليا.

كما استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد مقابل برج السلطان شمالي قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين بحي الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وكان سبعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان، في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

--(بترا)

أش/م د/أس

30/05/2025 11:55:57





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