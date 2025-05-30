موسكو تطالب كييف باستغلال مفاوضات إسطنبول لحل النزاع العسكري

موسكو تطالب كييف باستغلال مفاوضات إسطنبول لحل النزاع العسكري
موسكو 30 أيار (بترا)- طالب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، الحكومة الأوكرانية بأن تستغل مفاوضات إسطنبول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم وحل النزاع العسكري.
وقال رودينكو خلال مؤتمر صحفي: "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طرح بداية الشهر الجاري، مبادرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022".
وأبدت أوكرانيا الخميس استعدادها للمشاركة في مفاوضات اقترحت موسكو إجراءها الأسبوع المقبل في إسطنبول، لكنها حضّت روسيا على تسليمها وثيقة تفصل فيها شروطها لإرساء سلام دائم.
--(بترا)
س ح/م د/أس
30/05/2025 11:42:18
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