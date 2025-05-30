موسكو تطالب كييف باستغلال مفاوضات إسطنبول لحل النزاع العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 30 أيار (بترا)- طالب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، الحكومة الأوكرانية بأن تستغل مفاوضات إسطنبول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم وحل النزاع العسكري.

وقال رودينكو خلال مؤتمر صحفي: "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طرح بداية الشهر الجاري، مبادرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022".

وأبدت أوكرانيا الخميس استعدادها للمشاركة في مفاوضات اقترحت موسكو إجراءها الأسبوع المقبل في إسطنبول، لكنها حضّت روسيا على تسليمها وثيقة تفصل فيها شروطها لإرساء سلام دائم.

--(بترا)

س ح/م د/أس

30/05/2025 11:42:18