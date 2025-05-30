  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة

التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة

2025-05-30 05:08:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك إمعانًا في مخططاتها الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي، والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.
‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
30/05/2025 11:32:22

MENAFN30052025000117011021ID1109615139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث