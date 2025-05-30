التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة

التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة
عمان 30 أيار (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك إمعانًا في مخططاتها الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي، والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
30/05/2025 11:32:22
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