التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك إمعانًا في مخططاتها الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي، والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

30/05/2025 11:32:22