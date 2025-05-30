الدولار يتجه إلى التراجع لخامس شهر على التوالي

الدولار يتجه إلى التراجع لخامس شهر على التوالي
عمان 30 أيار (بترا)- اتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، إلى تسجيل تراجعه الشهري الخامس على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الغموض المحيط بسياسات التجارة والأوضاع المالية في الولايات المتحدة، بينما ينتظرون صدور تقارير تضخم مهمة في وقت لاحق من اليوم.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً بنسبة 0.16 بالمئة ليصل إلى 99.416، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل تراجع شهري بنسبة 0.25 بالمئة، في خامس خسارة شهرية متتالية، وفقا لشبكة (سي إن إن).
وفي المقابل، حظيت أصول الأسواق الناشئة باهتمام متزايد؛ إذ ارتفع مؤشر يتتبع عملات الأسواق الناشئة بنسبة 2.2 بالمئة هذا الشهر، محققاً أفضل أداء شهري له منذ تشرين الثاني 2023.
وشهد الدولار أسبوعاً متقلباً، منهياً الجلسة السابقة على انخفاض بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض أكثر الرسوم الجمركية شمولاً التي أقرها الرئيس دونالد ترمب، بعد يوم فقط من إصدار محكمة تجارية أمراً بإيقافها الفوري.
هذا الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية كبّل الأسواق، حيث فرّ المستثمرون من الأصول الأميركية بحثاً عن بدائل، وسط مخاوف من أن السياسات المتقلبة لترمب قد تقوّض قوة الأسواق الأميركية وأداءها المتفوق.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
30/05/2025 11:28:39
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