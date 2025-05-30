الدولار يتجه إلى التراجع لخامس شهر على التوالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- اتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، إلى تسجيل تراجعه الشهري الخامس على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الغموض المحيط بسياسات التجارة والأوضاع المالية في الولايات المتحدة، بينما ينتظرون صدور تقارير تضخم مهمة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً بنسبة 0.16 بالمئة ليصل إلى 99.416، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل تراجع شهري بنسبة 0.25 بالمئة، في خامس خسارة شهرية متتالية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وفي المقابل، حظيت أصول الأسواق الناشئة باهتمام متزايد؛ إذ ارتفع مؤشر يتتبع عملات الأسواق الناشئة بنسبة 2.2 بالمئة هذا الشهر، محققاً أفضل أداء شهري له منذ تشرين الثاني 2023.

وشهد الدولار أسبوعاً متقلباً، منهياً الجلسة السابقة على انخفاض بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض أكثر الرسوم الجمركية شمولاً التي أقرها الرئيس دونالد ترمب، بعد يوم فقط من إصدار محكمة تجارية أمراً بإيقافها الفوري.

هذا الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية كبّل الأسواق، حيث فرّ المستثمرون من الأصول الأميركية بحثاً عن بدائل، وسط مخاوف من أن السياسات المتقلبة لترمب قد تقوّض قوة الأسواق الأميركية وأداءها المتفوق.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

30/05/2025 11:28:39