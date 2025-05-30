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الذهب يتراجع ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية

الذهب يتراجع ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية

2025-05-30 05:08:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والتي قد تحسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2303.51 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6 بالمئة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2300.70 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
وبالحديث عن المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6 بالمئة إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم بـ 0.5 بالمئة إلى 868.79 دولار.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/Hs
30/05/2025 11:16:08

MENAFN30052025000117011021ID1109615137

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