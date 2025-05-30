الذهب يتراجع ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية

الذهب يتراجع ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية
عمان 30 أيار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والتي قد تحسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2303.51 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6 بالمئة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2300.70 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
وبالحديث عن المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6 بالمئة إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم بـ 0.5 بالمئة إلى 868.79 دولار.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/Hs
30/05/2025 11:16:08
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