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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

2025-05-30 05:08:09
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أنه على الأوروبيين تشديد الموقف الجماعي حيال إسرائيل في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة فرانس 24 الفرنسية.
ويخوض ماكرون مسارا دبلوماسيا معقدا نحو هذا الاعتراف، في وقت تستعد فيه فرنسا والسعودية لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 حزيران، يهدف إلى رسم معالم خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
30/05/2025 10:18:53

MENAFN30052025000117011021ID1109615136

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