روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار
موسكو 30 أيار (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت بنسبة 1.6بالمئة لتصل إلى 678.5 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 11 مليار دولار خلال شهر أيار الجاري.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن هذا النمو يعود إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول الأجنبية، وحيث تعكس هذه الزيادة مؤشرات استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط المفروضة على القطاع المالي.
--(بترا)
س ح/م ق/أس
30/05/2025 09:55:58
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