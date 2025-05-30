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روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

2025-05-30 05:08:07
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 30 أيار (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت بنسبة 1.6بالمئة لتصل إلى 678.5 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 11 مليار دولار خلال شهر أيار الجاري.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن هذا النمو يعود إلى إعادة التقييم الإيجابية للأصول الأجنبية، وحيث تعكس هذه الزيادة مؤشرات استقرار نسبي في الاقتصاد الروسي رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط المفروضة على القطاع المالي.
--(بترا)
س ح/م ق/أس
30/05/2025 09:55:58

MENAFN30052025000117011021ID1109615135

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