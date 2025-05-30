زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب الفلبين

خبرني - ضرب زلزال بلغ شدته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة "رابو رابو" في إقليم "ألباي" بالفلبين.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 76 كيلومترًا، ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.

يذكر أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل، حيث تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ. "وكالات"