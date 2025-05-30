أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

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أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة لتسجيل خسائر أسبوعية تفوق 1 بالمئة، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 63.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أميركا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.
هذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط 1.2 بالمئة يوم الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.
بترا
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 63.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أميركا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.
هذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط 1.2 بالمئة يوم الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.
بترا
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