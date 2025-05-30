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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-05-30 04:18:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 5 (كونا) --

الثلاثون من مايو

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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح محطة تكرير الزيت الخام في ميناء عبدالله.
1985 - تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
1998 - الكويت تفوز بالمركز الأول في البطولة الأفرو - آسيوية الأولى لكرة السلة التي أقيمت في الكويت.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح في الكويت الاجتماع السنوي ال31 لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تم خلاله توقيع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساعدة في تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في البنك.
2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حيث أجاز القانون إنشاء (المجلس الأعلى للتخصيص) برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص.
2016 - انتخاب الدكتور وليد السيف نائبا لرئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية وصون التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
2016 - وزارة الصحة تضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مركز الشيخة (سلوى صباح الأحمد) للخلايا الجذعية والحبل السري الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الخليج.
2016 - وزارة الأشغال العامة توقع عقد إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) مع شركة (ليماك) التركية للإنشاءات بتكلفة قدرها 3ر1 مليار دينار كويتي.
2016 - محكمة التمييز تؤيد حكم محكمة الاستئناف في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي قضى بإعدام المتهم الأول.
2017 - انضمام الكويت إلى اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه.
2018 - الكويت باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.
2020 - دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا بعد انتهاء الحظر الشامل الذي فرض في 10 مايو وبداية فرض عزل لمنطقة الفروانية عدا مساحة محدودة وقطع معينة في منطقة خيطان وعزل تام لحولي والنقرة وميدان حولي والاستمرار في عزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
2021 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة النفط الخام العملاقة (الصديق) من شركة بوهاي الصينية.
2022 - وزارة التربية تعلن عن إطلاق مشروع تعويض الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة كورونا وذلك تحت عنوان (إعادة تعزيز التعليم للجميع).
2022 - وفاة عزيزة محمد البسام عن عمر ناهز 72 عاما وهي إحدى رائدات تمكين المرأة في العمل الثقافي والاجتماعي والتربوي وصاحبة فكرة تأسيس أول مكتبة عامة نسائية في دولة الكويت.
2024- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع في مدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض لجمهورية رواندا بقيمة ستة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر19 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق موهانغا - روبنغيرا. (النهاية)

م ب ر / ن س ن


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