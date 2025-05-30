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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 5 (كونا) --
الثلاثون من مايو
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح محطة تكرير الزيت الخام في ميناء عبدالله.
1985 - تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
1998 - الكويت تفوز بالمركز الأول في البطولة الأفرو - آسيوية الأولى لكرة السلة التي أقيمت في الكويت.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح في الكويت الاجتماع السنوي ال31 لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تم خلاله توقيع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساعدة في تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في البنك.
2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حيث أجاز القانون إنشاء (المجلس الأعلى للتخصيص) برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص.
2016 - انتخاب الدكتور وليد السيف نائبا لرئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية وصون التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
2016 - وزارة الصحة تضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مركز الشيخة (سلوى صباح الأحمد) للخلايا الجذعية والحبل السري الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الخليج.
2016 - وزارة الأشغال العامة توقع عقد إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) مع شركة (ليماك) التركية للإنشاءات بتكلفة قدرها 3ر1 مليار دينار كويتي.
2016 - محكمة التمييز تؤيد حكم محكمة الاستئناف في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي قضى بإعدام المتهم الأول.
2017 - انضمام الكويت إلى اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه.
2018 - الكويت باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.
2020 - دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا بعد انتهاء الحظر الشامل الذي فرض في 10 مايو وبداية فرض عزل لمنطقة الفروانية عدا مساحة محدودة وقطع معينة في منطقة خيطان وعزل تام لحولي والنقرة وميدان حولي والاستمرار في عزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
2021 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة النفط الخام العملاقة (الصديق) من شركة بوهاي الصينية.
2022 - وزارة التربية تعلن عن إطلاق مشروع تعويض الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة كورونا وذلك تحت عنوان (إعادة تعزيز التعليم للجميع).
2022 - وفاة عزيزة محمد البسام عن عمر ناهز 72 عاما وهي إحدى رائدات تمكين المرأة في العمل الثقافي والاجتماعي والتربوي وصاحبة فكرة تأسيس أول مكتبة عامة نسائية في دولة الكويت.
2024- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع في مدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض لجمهورية رواندا بقيمة ستة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر19 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق موهانغا - روبنغيرا. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
الثلاثون من مايو
---------------
1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح محطة تكرير الزيت الخام في ميناء عبدالله.
1985 - تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة.
1998 - الكويت تفوز بالمركز الأول في البطولة الأفرو - آسيوية الأولى لكرة السلة التي أقيمت في الكويت.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح في الكويت الاجتماع السنوي ال31 لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تم خلاله توقيع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساعدة في تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في البنك.
2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حيث أجاز القانون إنشاء (المجلس الأعلى للتخصيص) برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع السياسات العامة لعمليات التخصيص.
2016 - انتخاب الدكتور وليد السيف نائبا لرئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية وصون التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
2016 - وزارة الصحة تضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مركز الشيخة (سلوى صباح الأحمد) للخلايا الجذعية والحبل السري الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الخليج.
2016 - وزارة الأشغال العامة توقع عقد إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) مع شركة (ليماك) التركية للإنشاءات بتكلفة قدرها 3ر1 مليار دينار كويتي.
2016 - محكمة التمييز تؤيد حكم محكمة الاستئناف في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي قضى بإعدام المتهم الأول.
2017 - انضمام الكويت إلى اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه.
2018 - الكويت باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.
2020 - دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا بعد انتهاء الحظر الشامل الذي فرض في 10 مايو وبداية فرض عزل لمنطقة الفروانية عدا مساحة محدودة وقطع معينة في منطقة خيطان وعزل تام لحولي والنقرة وميدان حولي والاستمرار في عزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
2021 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة النفط الخام العملاقة (الصديق) من شركة بوهاي الصينية.
2022 - وزارة التربية تعلن عن إطلاق مشروع تعويض الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة كورونا وذلك تحت عنوان (إعادة تعزيز التعليم للجميع).
2022 - وفاة عزيزة محمد البسام عن عمر ناهز 72 عاما وهي إحدى رائدات تمكين المرأة في العمل الثقافي والاجتماعي والتربوي وصاحبة فكرة تأسيس أول مكتبة عامة نسائية في دولة الكويت.
2024- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع في مدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض لجمهورية رواندا بقيمة ستة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر19 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق موهانغا - روبنغيرا. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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