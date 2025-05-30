سمو ولي العهد يلتقي الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان

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سمو ولي العهد يلتقي الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 5 (كونا) -- التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، صباح اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، بصاحب السمو الإمبراطوري الأمير فوميهيتو، ولي عهد اليابان الصديقة، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو.
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة تجاه تعظيم المصالح المتبادلة بينهما وتحقيق تطلعات وآمال شعبيهما الصديقين. (النهاية)
ط م ا
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة تجاه تعظيم المصالح المتبادلة بينهما وتحقيق تطلعات وآمال شعبيهما الصديقين. (النهاية)
ط م ا
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