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سمو ولي العهد يلتقي الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان

سمو ولي العهد يلتقي الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان

2025-05-30 04:18:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 5 (كونا) -- التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، صباح اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، بصاحب السمو الإمبراطوري الأمير فوميهيتو، ولي عهد اليابان الصديقة، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو.
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة تجاه تعظيم المصالح المتبادلة بينهما وتحقيق تطلعات وآمال شعبيهما الصديقين. (النهاية)

ط م ا


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