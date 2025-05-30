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سمو ولي العهد يغادر طوكيو متوجها إلى أوساكا استكمالا لزيارة سموه الرسمية في اليابان

سمو ولي العهد يغادر طوكيو متوجها إلى أوساكا استكمالا لزيارة سموه الرسمية في اليابان

2025-05-30 04:18:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 5 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم العاصمة اليابانية طوكيو متوجها إلى مدينة أوساكا وذلك استكمالا لزيارة سموه الرسمية في اليابان الصديقة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)

ط م ا


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