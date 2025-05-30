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سمو ولي العهد يصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية

سمو ولي العهد يصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية

2025-05-30 04:18:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 5 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق عصر اليوم إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا في اليابان الصديقة وذلك ضمن الزيارة الرسمية.
وكان في استقبال سموه على أرض المطار معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري وسفير دولة الكويت لدى اليابان الصديقة سامي غصاب الزمانان وسفير اليابان الصديقة لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)

ط م ا


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