سمو ولي العهد يصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية

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سمو ولي العهد يصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 5 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق عصر اليوم إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا في اليابان الصديقة وذلك ضمن الزيارة الرسمية.
وكان في استقبال سموه على أرض المطار معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري وسفير دولة الكويت لدى اليابان الصديقة سامي غصاب الزمانان وسفير اليابان الصديقة لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)
ط م ا
وكان في استقبال سموه على أرض المطار معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري وسفير دولة الكويت لدى اليابان الصديقة سامي غصاب الزمانان وسفير اليابان الصديقة لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)
ط م ا
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