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السفير الأدغم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان

السفير الأدغم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان

2025-05-30 04:18:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 5 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى كوبا والمحال إلى الدومينيكان عادل الأدغم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان لويس أبي نادر.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى كوبا في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة أن مراسم تقديم الأوراق جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة (سانتو دو مينغو) بحضور وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز.
وأضاف البيان أن السفير الأدغم نقل للرئيس أبي نادر خلال المراسم أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأصدق تمنيات سموه له وإلى شعب الدومينيكان الصديق وحرص سموه حفظه الله على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية وتبادل الدعم في المحافل الدولية بين البلدين. (النهاية)

م ع ح ع


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