السفير الأدغم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان

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السفير الأدغم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 5 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى كوبا والمحال إلى الدومينيكان عادل الأدغم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لرئيس الدومينيكان لويس أبي نادر.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى كوبا في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة أن مراسم تقديم الأوراق جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة (سانتو دو مينغو) بحضور وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز.
وأضاف البيان أن السفير الأدغم نقل للرئيس أبي نادر خلال المراسم أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأصدق تمنيات سموه له وإلى شعب الدومينيكان الصديق وحرص سموه حفظه الله على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية وتبادل الدعم في المحافل الدولية بين البلدين. (النهاية)
م ع ح ع
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى كوبا في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة أن مراسم تقديم الأوراق جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة (سانتو دو مينغو) بحضور وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز.
وأضاف البيان أن السفير الأدغم نقل للرئيس أبي نادر خلال المراسم أطيب تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأصدق تمنيات سموه له وإلى شعب الدومينيكان الصديق وحرص سموه حفظه الله على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية وتبادل الدعم في المحافل الدولية بين البلدين. (النهاية)
م ع ح ع
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