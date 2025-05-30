المرأة القطرية القاضية.. دور فاعل في تحقيق العدالة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) تقرير بالنشرة النسوية لوكالة الأنباء القطرية (قنا) ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

الدوحة - 30 - 5 (كونا) -- تولي دولة قطر بتوجيهات القيادة الحكيمة عناية واهتماما كبيرين بمواصلة تعزيز دور المرأة القطرية وتمكينها وإعلاء مكانتها وإبراز مساهماتها القيمة في المجتمع ودعم مشاركتها في كافة مناحي الحياة الأمر الذي جعل المرأة القطرية تحقق نجاحات لافتة ومشهودة محليا وإقليميا ودوليا.

ويأتي حرص الدولة على تمكين المرأة انطلاقا من إيمان قطر الراسخ بأهمية تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في جهود التنمية المستدامة للدولة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا السياق تنتهج دولة قطر وتتبنى السياسات والتشريعات الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتمكينها من الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة ما أسهم بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص لتصبح المرأة القطرية شريكا فعالا في مسيرة النهضة التنموية للدولة من خلال تقلدها العديد من المناصب الهامة بالدولة في مختلف المجالات.

وكانت دولة قطر سباقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز دور المرأة في مجال القضاء وهو ما جاء نتيجة جهود كبيرة في مراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة أثمرت عن إلغاء وتعديل وسن قوانين تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وإزالة العوائق التي تعترض طريق تمكينها وتقدمها.

وتعد دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون التي منحت المرأة فرصة للعمل كقاضية حيث تخرجت العديد من الطالبات القطريات من كلية القانون في جامعة قطر قبل سنوات وانخرطن في هذه المهنة المرموقة كما أن جامعات أخرى بالدولة مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة لوسيل لديها كليات للقانون تقدم برامج وتخصصات مختلفة في القانون.

وتعد الدكتورة حصة بنت عبدالله السليطي عميدة السلك القضائي في قطر القاضي الأول بمحكمة الاستئناف أول قاضية قطرية منذ عام 2010 حيث شكلت تجربتها بهذا الإنجاز الاستثنائي علامة فارقة في تاريخ القضاء القطري وأسهمت في تعزيز دور المرأة في المجال القانوني والقضائي ما يعكس ريادتها وإسهاماتها البارزة في تمثيل النساء في مجال القضاء.

وتمثل مسيرة القاضية حصة السليطي نموذجا ملهما للأجيال القادمة من النساء لتثبت بذلك أن المرأة القطرية قادرة على التميز في مختلف المجالات والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة حصة السليطي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن طموحها هو ما دفعها للإبحار في بحر القانون واعتلاء منصة القضاء مشيرة إلى أنه بعد أن تكرست بداخلها سردية المرأة القاضي سعت لتذليل العقبات وولوج عالم القضاء عام 2010 وأشادت في هذا الصدد بما أحاطها به زملاؤها القضاة ورؤساؤها من مساندة.

ونوهت بمبادرة دولة قطر التي قادت فيها الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد العاشر من مارس يوما دوليا للقاضيات الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بتمكين المرأة القاضية ومنحها فرص العمل والترقي الوظيفي في سلك القضاء على قدم المساواة مع أخيها الرجل.

وأكدت القاضية السليطي أن نسبة تمثيل النساء على منصة القضاء في قطر تبلغ 13 بالمئة وأنه من المتوقع وفقا للخطط أن تصل إلى 30 بالمئة بحلول العام 2030 كما يبلغ تمثيل النساء في سلك إدارة القضاء نسبة 8ر46 بالمئة في حين يبلغ تمثيلها في مناصب إدارة القضاء القيادية نحو 51 بالمئة.

ولفتت إلى عملها كقاضية في محكمة الاستئناف وترؤسها دائرة تختص بالمنازعات المدنية مشيرة كذلك إلى أن النساء القاضيات في المحاكم القطرية يعملن في جميع الاختصاصات القضائية بلا تمييز ما يعد شاهدا على ريادة النساء القطريات.

وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة أصبحت السيدة فاطمة عبدالله المال نائب أول رئيس المحكمة الابتدائية أول قاضية جنائية ما يعد إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرة تمكين المرأة القطرية في مجال القضاء.

وجاء هذا التعيين للقاضية فاطمة المال في هذا المنصب ليعزز مكانة المرأة في المناصب القيادية ويؤكد أهمية الكفاءة والخبرة في تحقيق العدالة لا سيما بعد أن أثبتت قدرتها على التعامل مع القضايا الجنائية بحيادية وصرامة ما جعلها نموذجا يحتذى به في مجال القضاء.

وقد لاقى تعيين السيدة فاطمة المال أول قاضية جنائية ترحيبا واسعا بين الأوساط القانونية والحقوقية باعتباره خطوة نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار القضائي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت القاضية فاطمة عبدالله المال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن دخولها سلك القضاء في قطر مهد له أولا دستور البلاد الدائم والإرادة والمجتمع بالإضافة إلى طموح المرأة القطرية المشروع والريادي.

وتطرقت إلى عملها في سلك القضاء الجنائي حيث تتعامل مع ممارسات عنيفة تتطلب أحيانا أحكاما قاسية تقيد حياة البشر وفقا لما اقترفوه من جنايات مخالفة للقانون وحق الإنسان في الحياة والإنصاف.

وأضافت:" لقد أكرمتني قيادة بلادي الرشيدة وقيادة القضاء العادل والناجز في قطر بثقة كبيرة عندما أوكلت إلي رئاسة دائرة من دوائر الجنايات الكبرى وبتوفيق من الله اجتزت كافة التحديات".

كما استعرضت القاضية فاطمة عبدالله المال ما حققته الدائرة من تجاوز للتحديات وتحقيق نسبة إنجاز سنوي بلغت 89 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكدت في ختام تصريحها ل/قنا/ أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها في مختلف ميادين العمل القضائي وأن حضورها في ساحة العدالة يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن والمساواة في فرص العمل والتمكين.

وتأكيدا على التزام دولة قطر الدائم بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في منظومة القضاء جاء تعيين القاضية عائشة حسن العمادي المتخصصة في المجال التجاري بمحكمة الاستثمار والتجارة.

وتعكس هذه الخطوة الدور الحيوي للمرأة كعنصر أساسي في دعم النظام القضائي وحماية الحقوق وفي تعزيز التنوع داخل الهيكل القضائي فضلا عن دعم بناء نظام قضائي أكثر شمولية وكفاءة يتماشى مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف وسيادة القانون وكذا تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية ورفع مستوى آليات حل النزاعات التجارية الاستثمارية ما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين ويدعم خلق بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.

وأثبتت المرأة القطرية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة حضورها وريادتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والاضطلاع بالدور المنوط بها في مختلف الوظائف والمراكز بما فيها القيادية التي تشغلها ومنها سلك القضاء بعد أن وفرت لها الدولة البيئة المواتية والمحفزة لإثبات تميزها وتمكينها من الإسهام الفاعل في البناء والتنمية في شتى المجالات.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت رسميا في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء أن يكون العاشر من شهر مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ودأب المجلس الأعلى للقضاء على الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات وفي هذا الإطار أقام احتفالية بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إحياء الذكرى الرابعة لهذا اليوم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية. (النهاية) قنا