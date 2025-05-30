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الرئيس الأمريكي يدعو المحكمة العليا ببلاده لإلغاء وقف رسومه الجمركية بسرعة

الرئيس الأمريكي يدعو المحكمة العليا ببلاده لإلغاء وقف رسومه الجمركية بسرعة

2025-05-30 04:18:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب المحكمة العليا في بلاده إلى إلغاء حكم صادر عن محكمة في نيويورك "بسرعة" بشأن إيقاف تنفيذ قراره المتعلق بالرسوم الجمركية مؤقتا.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) مساء أمس الخميس "أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما لا يصدق ضد الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي تشتد الحاجة إليها ولكن لحسن الحظ أوقفت هيئة قضاة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الفيدرالية للدائرة والمكونة من 11 قاضيا للتو تنفيذ قرار محكمة التجارة الدولية في مانهاتن".
وأضاف "بفضل نجاحي في استخدام الرسوم الجمركية بدأت تريليونات الدولارات تتدفق بالفعل إلى الولايات المتحدة من دول أخرى ..انها أموال لم نكن لنحصل عليها لولا هذه الرسوم".
وشدد الرئيس الامريكي على ان "حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ تماما وذو دوافع سياسية" مضيفا "نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بسرعة وحزم.. وألا يسمح للمخادعين في الخفاء بتدمير أمتنا".
ولفت ترامب الى ان "القرار المروع نص على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على هذه الرسوم .. بمعنى آخر سيجلس مئات السياسيين في واشنطن العاصمة لأسابيع بل أشهر محاولين التوصل إلى قرار بشأن الرسوم التي سيفرضونها على الدول الأخرى التي تعاملنا بشكل غير عادل".
وحذر في هذا المجال من انه "إذا سمح لهذا القرار بالصمود فسيدمر السلطة الرئاسية تماما ولن تعود الرئاسة كما كانت أبدا".
ورأى ان قرار محكمة التجارة الدولية الذي صدر الاول من امس الاربعاء "من شأنه جعل بلادنا تخسر تريليونات الدولارات وهي أموال من شأنها أن تجعل أمريكا عظيمة مجددا".
واعتبر ترامب ان القرار في حال لم تلغه المحكمة العليا الامريكية "سيكون أقسى حكم مالي يوجه الينا كدولة ذات سيادة" مؤكدا "يجب السماح لرئيس الولايات المتحدة بحماية أمريكا من أولئك الذين يلحقون بها ضررا اقتصاديا وماليا".
يذكر ان 12 ولاية أمريكية رفعت في أواخر أبريل الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على معظم دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكم الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية "غير قانونية ستؤدي الى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة من دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب تلك الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)

ر س ر / ا ب خ


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