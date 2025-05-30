الرئيس الأمريكي يدعو المحكمة العليا ببلاده لإلغاء وقف رسومه الجمركية بسرعة

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الرئيس الأمريكي يدعو المحكمة العليا ببلاده لإلغاء وقف رسومه الجمركية بسرعة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب المحكمة العليا في بلاده إلى إلغاء حكم صادر عن محكمة في نيويورك "بسرعة" بشأن إيقاف تنفيذ قراره المتعلق بالرسوم الجمركية مؤقتا.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) مساء أمس الخميس "أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما لا يصدق ضد الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي تشتد الحاجة إليها ولكن لحسن الحظ أوقفت هيئة قضاة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الفيدرالية للدائرة والمكونة من 11 قاضيا للتو تنفيذ قرار محكمة التجارة الدولية في مانهاتن".
وأضاف "بفضل نجاحي في استخدام الرسوم الجمركية بدأت تريليونات الدولارات تتدفق بالفعل إلى الولايات المتحدة من دول أخرى ..انها أموال لم نكن لنحصل عليها لولا هذه الرسوم".
وشدد الرئيس الامريكي على ان "حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ تماما وذو دوافع سياسية" مضيفا "نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بسرعة وحزم.. وألا يسمح للمخادعين في الخفاء بتدمير أمتنا".
ولفت ترامب الى ان "القرار المروع نص على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على هذه الرسوم .. بمعنى آخر سيجلس مئات السياسيين في واشنطن العاصمة لأسابيع بل أشهر محاولين التوصل إلى قرار بشأن الرسوم التي سيفرضونها على الدول الأخرى التي تعاملنا بشكل غير عادل".
وحذر في هذا المجال من انه "إذا سمح لهذا القرار بالصمود فسيدمر السلطة الرئاسية تماما ولن تعود الرئاسة كما كانت أبدا".
ورأى ان قرار محكمة التجارة الدولية الذي صدر الاول من امس الاربعاء "من شأنه جعل بلادنا تخسر تريليونات الدولارات وهي أموال من شأنها أن تجعل أمريكا عظيمة مجددا".
واعتبر ترامب ان القرار في حال لم تلغه المحكمة العليا الامريكية "سيكون أقسى حكم مالي يوجه الينا كدولة ذات سيادة" مؤكدا "يجب السماح لرئيس الولايات المتحدة بحماية أمريكا من أولئك الذين يلحقون بها ضررا اقتصاديا وماليا".
يذكر ان 12 ولاية أمريكية رفعت في أواخر أبريل الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على معظم دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكم الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية "غير قانونية ستؤدي الى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة من دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب تلك الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ر س ر / ا ب خ
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) مساء أمس الخميس "أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما لا يصدق ضد الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي تشتد الحاجة إليها ولكن لحسن الحظ أوقفت هيئة قضاة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الفيدرالية للدائرة والمكونة من 11 قاضيا للتو تنفيذ قرار محكمة التجارة الدولية في مانهاتن".
وأضاف "بفضل نجاحي في استخدام الرسوم الجمركية بدأت تريليونات الدولارات تتدفق بالفعل إلى الولايات المتحدة من دول أخرى ..انها أموال لم نكن لنحصل عليها لولا هذه الرسوم".
وشدد الرئيس الامريكي على ان "حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ تماما وذو دوافع سياسية" مضيفا "نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بسرعة وحزم.. وألا يسمح للمخادعين في الخفاء بتدمير أمتنا".
ولفت ترامب الى ان "القرار المروع نص على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على هذه الرسوم .. بمعنى آخر سيجلس مئات السياسيين في واشنطن العاصمة لأسابيع بل أشهر محاولين التوصل إلى قرار بشأن الرسوم التي سيفرضونها على الدول الأخرى التي تعاملنا بشكل غير عادل".
وحذر في هذا المجال من انه "إذا سمح لهذا القرار بالصمود فسيدمر السلطة الرئاسية تماما ولن تعود الرئاسة كما كانت أبدا".
ورأى ان قرار محكمة التجارة الدولية الذي صدر الاول من امس الاربعاء "من شأنه جعل بلادنا تخسر تريليونات الدولارات وهي أموال من شأنها أن تجعل أمريكا عظيمة مجددا".
واعتبر ترامب ان القرار في حال لم تلغه المحكمة العليا الامريكية "سيكون أقسى حكم مالي يوجه الينا كدولة ذات سيادة" مؤكدا "يجب السماح لرئيس الولايات المتحدة بحماية أمريكا من أولئك الذين يلحقون بها ضررا اقتصاديا وماليا".
يذكر ان 12 ولاية أمريكية رفعت في أواخر أبريل الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على معظم دول العالم معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأمريكيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكم الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية "غير قانونية ستؤدي الى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود".
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة".
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الأغلبية الساحقة من دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب تلك الرسوم لمدة 90 يوما. (النهاية)
ر س ر / ا ب خ
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