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الرئيس الأمريكي: قيادة إيلون ماسك لوكالة الكفاءة الحكومية تنتهي اليوم

الرئيس الأمريكي: قيادة إيلون ماسك لوكالة الكفاءة الحكومية تنتهي اليوم

2025-05-30 04:18:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن اليوم الجمعة سيكون الاخير للملياردير ايلون ماسك في قيادة (وكالة الكفاءة الحكومية) التي تم استحداثها بهدف خفض النفقات العامة للحكومة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) انه سيعقد اليوم بالبيت الابيض مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ماسك "الذي سيبقى معنا دائما ويساعدنا طوال الطريق".
وكان ماسك أعلن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) خروجه من الإدارة الأمريكية ونهاية عمله في منصب رئيس (وكالة الكفاءة الحكومية) وهي إدارة أنشأها ترامب منذ بداية ولايته الثانية بهدف ترشيد النفقات الحكومية وتقليص حجم موظفي الحكومة.
ولم يوضح الملياردير الامريكي ما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو إقالة أو نهاية خدمة بالتراضي لكن البيت الأبيض سبق أن أعلن أنه يعمل بشكل مؤقت.
وتسبب عمل (وكالة الكفاءة الحكومية) في كثير من الجدل بالولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بوصولها إلى معلومات شخصية للموظفين وما قاد إليه عملها من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذ بلغت نسبته ما يقارب 12 بالمئة من القوة العاملة الاتحادية أو 260 ألفا من أصل 3ر2 مليون موظف حكومي. (النهاية)

رس ر / م ع ح ع


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