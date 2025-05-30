الرئيس الأمريكي: قيادة إيلون ماسك لوكالة الكفاءة الحكومية تنتهي اليوم

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الرئيس الأمريكي: قيادة إيلون ماسك لوكالة الكفاءة الحكومية تنتهي اليوم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن اليوم الجمعة سيكون الاخير للملياردير ايلون ماسك في قيادة (وكالة الكفاءة الحكومية) التي تم استحداثها بهدف خفض النفقات العامة للحكومة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) انه سيعقد اليوم بالبيت الابيض مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ماسك "الذي سيبقى معنا دائما ويساعدنا طوال الطريق".
وكان ماسك أعلن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) خروجه من الإدارة الأمريكية ونهاية عمله في منصب رئيس (وكالة الكفاءة الحكومية) وهي إدارة أنشأها ترامب منذ بداية ولايته الثانية بهدف ترشيد النفقات الحكومية وتقليص حجم موظفي الحكومة.
ولم يوضح الملياردير الامريكي ما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو إقالة أو نهاية خدمة بالتراضي لكن البيت الأبيض سبق أن أعلن أنه يعمل بشكل مؤقت.
وتسبب عمل (وكالة الكفاءة الحكومية) في كثير من الجدل بالولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بوصولها إلى معلومات شخصية للموظفين وما قاد إليه عملها من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذ بلغت نسبته ما يقارب 12 بالمئة من القوة العاملة الاتحادية أو 260 ألفا من أصل 3ر2 مليون موظف حكومي. (النهاية)
رس ر / م ع ح ع
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) انه سيعقد اليوم بالبيت الابيض مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ماسك "الذي سيبقى معنا دائما ويساعدنا طوال الطريق".
وكان ماسك أعلن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) خروجه من الإدارة الأمريكية ونهاية عمله في منصب رئيس (وكالة الكفاءة الحكومية) وهي إدارة أنشأها ترامب منذ بداية ولايته الثانية بهدف ترشيد النفقات الحكومية وتقليص حجم موظفي الحكومة.
ولم يوضح الملياردير الامريكي ما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو إقالة أو نهاية خدمة بالتراضي لكن البيت الأبيض سبق أن أعلن أنه يعمل بشكل مؤقت.
وتسبب عمل (وكالة الكفاءة الحكومية) في كثير من الجدل بالولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بوصولها إلى معلومات شخصية للموظفين وما قاد إليه عملها من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذ بلغت نسبته ما يقارب 12 بالمئة من القوة العاملة الاتحادية أو 260 ألفا من أصل 3ر2 مليون موظف حكومي. (النهاية)
رس ر / م ع ح ع
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