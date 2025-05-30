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وزير الخزانة الامريكي: المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان المفاوضات التجارية التي تجريها بلاده مع الصين "متعثرة بعض الشيء" مشيرا الى انها تتطلب تبادل رئيسي البلدين رأيهما بشأنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية امس الخميس "استطيع ان أقول ان (المفاوضات التجارية مع الصين) متعثرة بعض الشيء ..أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
واشار الى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين الامريكي والصيني "في مرحلة ما" قائلا "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيه في المسألة".
يذكر انه بعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين في ابريل الماضي توصل اكبر اقتصادين في العالم الى اتفاق في سويسرا في 12 من مايو الجاري تراجعا فيه عن الزيادات الاخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية الأخيرة التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس المقبل.
ومع ذلك أبقت واشنطن القيود المتعلقة بقطاع التكنولوجيا التي تفرضها على بكين دون ان تخفف الصين القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر ان الرئيسين الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)
ر س ر / ا ب خ
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية امس الخميس "استطيع ان أقول ان (المفاوضات التجارية مع الصين) متعثرة بعض الشيء ..أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
واشار الى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين الامريكي والصيني "في مرحلة ما" قائلا "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيه في المسألة".
يذكر انه بعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين في ابريل الماضي توصل اكبر اقتصادين في العالم الى اتفاق في سويسرا في 12 من مايو الجاري تراجعا فيه عن الزيادات الاخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية الأخيرة التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس المقبل.
ومع ذلك أبقت واشنطن القيود المتعلقة بقطاع التكنولوجيا التي تفرضها على بكين دون ان تخفف الصين القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر ان الرئيسين الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)
ر س ر / ا ب خ
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