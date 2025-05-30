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وزير الخزانة الامريكي: المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء

وزير الخزانة الامريكي: المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء

2025-05-30 04:18:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 5 (كونا) -- قال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان المفاوضات التجارية التي تجريها بلاده مع الصين "متعثرة بعض الشيء" مشيرا الى انها تتطلب تبادل رئيسي البلدين رأيهما بشأنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة (فوكس) الإخبارية امس الخميس "استطيع ان أقول ان (المفاوضات التجارية مع الصين) متعثرة بعض الشيء ..أعتقد أننا سنجري المزيد من المحادثات معهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
واشار الى أنه قد يكون هناك اتصال هاتفي بهذا الشأن بين الرئيسين الامريكي والصيني "في مرحلة ما" قائلا "أعتقد أنه بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها سيتطلب هذا الأمر من كلا الزعيمين إبداء رأيه في المسألة".
يذكر انه بعد التصاعد الكبير في التوترات التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين في ابريل الماضي توصل اكبر اقتصادين في العالم الى اتفاق في سويسرا في 12 من مايو الجاري تراجعا فيه عن الزيادات الاخيرة المتبادلة في الرسوم الجمركية الأخيرة التي تجاوزت 100 بالمئة لمدة 90 يوما أو حتى منتصف أغسطس المقبل.
ومع ذلك أبقت واشنطن القيود المتعلقة بقطاع التكنولوجيا التي تفرضها على بكين دون ان تخفف الصين القيود المفروضة على المعادن النادرة بشكل كبير.
يذكر ان الرئيسين الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا آخر مرة في يناير الماضي قبيل أداء الاول اليمين الدستورية لولايته الثانية. (النهاية)

ر س ر / ا ب خ


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