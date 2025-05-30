المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم للشباب وقرعة متوازنة لمصر والسعودية

MENAFN - Al-Bayan) سيلعب المغرب في مجموعة نارية بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقررة في تشيلي في وقت لاحق من العام الجاري بينما أوقعت القرعة التي سحبت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة السعودية ومصر في مجموعتين متوازنتين.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمكسيك وإسبانيا بينما تلعب مصر في المجموعة الأولى مع تشيلي صاحبة الضيافة ونيوزيلندا واليابان.

وستقابل السعودية ممثلة العرب الثالثة في البطولة كولومبيا ونيجيريا والنرويج في المجموعة السادسة.

وستقام النهائيات في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور 16.

وتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم للشباب بعد بلوغ قبل نهائي كأس آسيا التي استضافتها الصين في فبراير الماضي.

بينما خسر المنتخب المغربي مؤخرا نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي.

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم بعد الصعود لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية إذ أنهى البطولة في المركز الرابع بينما احتلت نيجيريا المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى النهائيات في تشيلي.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى : تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة - كاليدونيا الجديدة- فرنسا - جنوب أفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج – نيجيريا