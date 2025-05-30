دوري أدنوك للمحترفين.. أرقام ونجوم وأبطال في موسم 2024 2025

MENAFN - Al-Bayan) أسدل الستار على منافسات دوري أدنوك للمحترفين مطلع الأسبوع الحالي، بعد 275 يوماً من التنافس الكروي الاستثنائي، الذي شهد أداءً لافتاً على المستويين الفني والتنظيمي، واختتم بتتويج نادي شباب الأهلي بلقب النسخة الخامسة له في عهد الاحتراف، متساوياً مع العين كأكثر الفرق تتويجاً خلال هذه الفترة.

وواصل شباب الأهلي تألقه بتحقيقه لقبه الثاني في غضون ثلاثة مواسم، بعد تتويجه السابق في موسم 2022-2023، حيث كان قد توج أيضاً في موسمي 2013-2014 و2015-2016.

ودوّن المدرب البرتغالي باولو سوزا اسمه في سجلات البطولة كونه ثاني مدرب برتغالي يحقق اللقب بعد ليوناردو جارديم، وسادس مدرب يُتوّج في أول مواسمه في المسابقة بحسب آخر التحديثات في بيانات رابطة دوري المحترفين الإماراتية، وذلك ضمن قائمة ضمّت أسماء بارزة مثل كوزمين، وهاسيك، وريبيروف، وميلوييفيتش. الجدير بالذكر أن آخر أربعة ألقاب للدوري حققها مدربون في موسمهم الأول.

ومن أبرز الأرقام والإحصاءات للبطولة في هذا الموسم أن شباب الأهلي أنهى المنافسات بـ60 نقطة، ليكون هذا الموسم هو الثامن الذي يُتوّج فيه البطل برصيد 60 نقطة أو أكثر، والثالث لشباب الأهلي بهذه الصيغة بعد موسمي 2013-2014 و2015-2016.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة هذا الموسم 582 هدفاً، بانخفاض بلغ 42 هدفاً عن الموسم الماضي. وسُجلت 318 هدفاً في الشوط الثاني مقابل 264 في الشوط الأول. وتكررت نتيجة الفوز 1-0 و2-1 في 27 مباراة، كأكثر النتائج شيوعاً.

أشهر الحكام 720 بطاقة صفراء و41 بطاقة حمراء، بانخفاض بلغ 18 بطاقة حمراء عن الموسم السابق، فيما تم احتساب 79 ركلة جزاء، أقل بـ4 ركلات من الموسم المنصرم.

ونجح شباب الأهلي هذا الموسم في المحافظة على نظافة شباكه في 10 مباريات على الأقل للمرة الرابعة، بينما سجل خورفكان أفضل مواسمه احترافياً بـ9 انتصارات و41 هدفاً، وكان أكثر الأندية إشراكاً للاعبين مختلفين، فيما حصد الوصل أكبر عدد من النقاط بعد التأخر (18 نقطة)، وفقد البطائح والجزيرة أكبر عدد من النقاط بعد التقدم (19 نقطة لكل منهما).

أما هدف فيف أوتابور لفريق العروبة في مرمى بني ياس فقد جاء بعد أطول سلسلة تمريرات هذا الموسم.

وكان شباب الأهلي الأكثر جمعاً للنقاط على أرضه وخارجها، بينما شهدت مباريات خورفكان أعلى حصيلة تهديفية بـ93 هدفاً، فيما كانت مباريات الشارقة الأقل بـ66 هدفاً. وتفوق شباب الأهلي في موسمه الاستثنائي أيضا في أهداف الكرات الثابتة حيث إنه سجل 47 % من أهدافه من الكرات الثابتة.

وبالنسبة للأرقام الفردية فقد شهد الموسم تسجيل 6 ثلاثيات "هاتريك"، نصفها كان من نصيب كودجو لابا هداف نادي العين، فيما سجل عمر خريبين لاعب الوحدة الهاتريك مرتين، وجواو بيدرو لاعب الوصل صاحب الهاتريك الأخير. كما شهد الدوري 52 ثنائية، منها 8 لعجمان، وهو الرقم الأعلى بين الفرق.