مليار مستخدم شهرياً.. واتساب يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في ميتا
وأشار زوكربيرغ إلى أن هذا النمو في الاستخدام يعكس مدى تكامل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ميتا، إلا أنه لم يُوضح النسبة الدقيقة للمستخدمين الذين يتفاعلون بشكل مباشر مع روبوت الدردشة الخاص بميتا AI، مقارنة بأولئك الذين يستفيدون من الميزة ضمن وظائف التطبيقات بشكل غير مباشر. ويُعد هذا التكامل بين المساعد الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي عاملاً محورياً في انتشار الخدمة على نطاق واسع، وفقا لـ france24.
في المقابل، وضمن سياق المنافسة، أعلنت شركة غوغل أن ميزة "لمحات الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) التي أُدرجت في نتائج محرك البحث منذ عام، قد تجاوزت 1.5 مليار مستخدم، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي.
واعتبر بيتشاي أن هذه الميزة تجعل من بحث غوغل الأداة الأولى في العالم من حيث توصيل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المستخدمين. وتقوم هذه الميزة على تقديم ملخصات تلقائية للمعلومات المستخلصة من الإنترنت، بدلاً من الاكتفاء بعرض روابط تقليدية.
كما أشار بيتشاي إلى أن تطبيق "Gemini AI" التابع لغوغل أصبح يضم أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين المستخدمين في أنحاء العالم.
ورغم هذا التوسع الكبير في استخدام هذه التقنيات، لا تزال الشركات تواجه تحديات متعددة، أبرزها مكافحة التضليل، وضعف النماذج التجارية الواضحة، إلى جانب الغموض حول التأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا.
ومن جهتها، أطلقت ميتا في 29 أبريل تطبيقاً مستقلاً لمساعدها الذكي، يمنح المستخدمين فرصة الوصول المباشر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها الشركة.
وعلق زوكربيرغ قائلاً: "بما أن مليار شخص يستخدمون ميتا AI حالياً عبر تطبيقاتنا، فقد أنشأنا تطبيقاً مستقلاً ليجربه المستخدمون بأنفسهم".
وأوضح أن هذا التطبيق مصمم ليكون "المساعد الشخصي لكل مستخدم"، حيث يعتمد على المحادثات الصوتية، مع تخصيص التفاعل حسب اهتمامات واحتياجات كل فرد.
وبيّنت المديرة المالية لشركة ميتا، سوزان لي، أن واتساب يُعد التطبيق الأسرع نمواً في استخدام ميزة ميتا AI، مشيرة إلى أن الشركة تركز خلال هذا العام على تعميق تجربة المستخدم وتحسين أداء المساعد الذكي.
وأضاف زوكربيرغ أن الهدف هو تحويل ميتا AI إلى المساعد الشخصي الأكثر تقدماً واعتماداً من قبل المستخدمين حول العالم.
هذا السباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس تسارعاً كبيراً في تطوير المنتجات الذكية، وسط استمرار التحديات التقنية والأخلاقية، وسباق نحو السيطرة على مستقبل التكنولوجيا التوليدية.
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