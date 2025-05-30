مليار مستخدم شهرياً.. واتساب يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في ميتا

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ميتا"، أن مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع للشركة يُستخدم حالياً من قبل مليار شخص شهرياً عبر مختلف منصات ميتا، مثل فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، حيث أكد زوكربيرغ أن ميتا تسعى إلى ريادة مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، في منافسة شرسة مع شركات كبرى مثل غوغل، مايكروسوفت، وOpenAI.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هذا النمو في الاستخدام يعكس مدى تكامل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ميتا، إلا أنه لم يُوضح النسبة الدقيقة للمستخدمين الذين يتفاعلون بشكل مباشر مع روبوت الدردشة الخاص بميتا AI، مقارنة بأولئك الذين يستفيدون من الميزة ضمن وظائف التطبيقات بشكل غير مباشر. ويُعد هذا التكامل بين المساعد الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي عاملاً محورياً في انتشار الخدمة على نطاق واسع، وفقا لـ france24.

في المقابل، وضمن سياق المنافسة، أعلنت شركة غوغل أن ميزة "لمحات الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) التي أُدرجت في نتائج محرك البحث منذ عام، قد تجاوزت 1.5 مليار مستخدم، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي.

واعتبر بيتشاي أن هذه الميزة تجعل من بحث غوغل الأداة الأولى في العالم من حيث توصيل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المستخدمين. وتقوم هذه الميزة على تقديم ملخصات تلقائية للمعلومات المستخلصة من الإنترنت، بدلاً من الاكتفاء بعرض روابط تقليدية.

كما أشار بيتشاي إلى أن تطبيق "Gemini AI" التابع لغوغل أصبح يضم أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهرياً، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين المستخدمين في أنحاء العالم.

ورغم هذا التوسع الكبير في استخدام هذه التقنيات، لا تزال الشركات تواجه تحديات متعددة، أبرزها مكافحة التضليل، وضعف النماذج التجارية الواضحة، إلى جانب الغموض حول التأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا.

ومن جهتها، أطلقت ميتا في 29 أبريل تطبيقاً مستقلاً لمساعدها الذكي، يمنح المستخدمين فرصة الوصول المباشر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها الشركة.

وعلق زوكربيرغ قائلاً: "بما أن مليار شخص يستخدمون ميتا AI حالياً عبر تطبيقاتنا، فقد أنشأنا تطبيقاً مستقلاً ليجربه المستخدمون بأنفسهم".

وأوضح أن هذا التطبيق مصمم ليكون "المساعد الشخصي لكل مستخدم"، حيث يعتمد على المحادثات الصوتية، مع تخصيص التفاعل حسب اهتمامات واحتياجات كل فرد.

وبيّنت المديرة المالية لشركة ميتا، سوزان لي، أن واتساب يُعد التطبيق الأسرع نمواً في استخدام ميزة ميتا AI، مشيرة إلى أن الشركة تركز خلال هذا العام على تعميق تجربة المستخدم وتحسين أداء المساعد الذكي.

وأضاف زوكربيرغ أن الهدف هو تحويل ميتا AI إلى المساعد الشخصي الأكثر تقدماً واعتماداً من قبل المستخدمين حول العالم.

هذا السباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس تسارعاً كبيراً في تطوير المنتجات الذكية، وسط استمرار التحديات التقنية والأخلاقية، وسباق نحو السيطرة على مستقبل التكنولوجيا التوليدية.