غرينبيس: الإمارات تُدخِل قانونًا تاريخيًا حيّز التنفيذ بشأن المناخ: خطوة جريئة نحو ريادة مناخية إقليمية

Ghiwa Nakkat - GP MENA ED

أبوظبي, UNITED ARAB EMIRATES, May 30, 2025 /EINPresswire / -- مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغيّر المناخ حيّز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2025، تُشيد منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الإنجاز التاريخي، وتعتبره خطوة تحوّلية نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة ضمن إطار السياسات المناخية الوطنية.يقدّم هذا القانون أدوات محورية، من أبرزها: نظام إلزامي لرصد الانبعاثات وخطط تكيّف قطاعية، تُجسّد التزام الإمارات القوي تجاه العمل المناخي على المستوى الوطني، وتُعزّز مكانتها كصوت ريادي في مجال الحوكمة المناخية على مستوى المنطقة.وفي هذا السياق، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"يُشكّل هذا القانون خطوة جريئة وتقدّمية في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة المناخية. فمن خلال ترسيخ آليات رصد الانبعاثات والتكيّف المناخي ضمن منظومة قانونية، تُقدّم الإمارات نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى في المنطقة. نُثمّن هذا الإنجاز المهم، ونتطلّع إلى تطبيقه الكامل من خلال إجراءات تعكس طموح القانون وتستجيب لحجم أزمة المناخ".وأضافت:"تُرسل الاستراتيجية المناخية لدولة الإمارات رسالة قوية على المستويين الإقليمي والعالمي، مفادها أنّ تحقيق المرونة المناخية والتنمية المستدامة أصبح من الأولويات الوطنية. ومع وجود أطر متينة لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيّف، تقف دولة الإمارات في موقعٍ متميّزٍ يؤهلّها لتكون مثالاً يُحتذى به.يوفّر هذا القانون فرصةً ثمينةً لدولة الإمارات للبناء على "توافق الإمارات" التاريخي، الذي تمّ التوصّل إليه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والذي تضمّن لغة غير مسبوقة تُشدّد على ضرورة الانتقال العادل والمنظّم والمنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. وتكمن أهمية هذا التشريع في كونه يُكرّس التزام الدولة المناخي من خلال نصّ قانوني ملزم.ولتحقيق الإمكانات الكاملة لهذا القانون، ودعم أهداف الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني والوفاء بأحدث التزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس، من خلال مساهمتها المحددة وطنياً، تحثّ غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولة الإمارات على استكمال القانون بقرارات تنفيذية طموحة وجريئة. ويمكن أن تشمل هذه القرارات تحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسة، كقطاعَي الطاقة والنقل، بما ينسجم تمامًا مع ما ورد في المساهمة الوطنية. كما أنّ إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق الطاقة المتجدّدة، بدلاً من الاعتماد على تقنيّات احتجاز الكربون، من شأنه أن يضمن تحقيق أهداف الحياد الكربوني بطريقة شاملة ومستدامة.ومع دخول الإمارات عصرًا جديدًا من الحوكمة المناخية، فإنّ المعيار الحقيقي لنجاح هذا القانون يتمثّل في ترجمته إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في خفض الانبعاثات وتحقيق انتقالٍ عادلٍ، بما يُشكّل سابقة نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.إنتهى

Hiam Mardini

Greenpeace MENA

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