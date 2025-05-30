انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن الـ9 اليوم
خبرني - تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع، في منطقة حدائق الحسين، الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات التعاونية والخيرية المنتشرة في جميع مناطق البادية الأردنية.
ويعتبر المهرجان مناسبة وطنية لتسويق منتجات الجمعيات من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان.
ويستمر المهرجان على مدى يومين، ستبدأ فعالياته عند الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساءً في يومه الأول، في حين تبدأ فعالياته في اليوم الثاني من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، يساهم بشكل مباشر في تسويق منتجات الألبان والأجبان التي تشرف عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية، الشمالية والوسطى والجنوبية.
إلى جانب دوره التسويقي والترويجي، يتضمن المهرجان فقرات ترفيهية وفنية مثل الرسم بواسطة الفحم، وعروض لفرق الهجانة، والاستمتاع بالأكلات التراثية، ووصلات متنوعة من الشعر البدوي الأصيل، وفقرات فنية وفلكلورية مستمدة من أصالة البادية وسحرها الخاص، وركن التراث، وغيرها.
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