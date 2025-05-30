انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن الـ9 اليوم

خبرني - تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع، في منطقة حدائق الحسين، الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات التعاونية والخيرية المنتشرة في جميع مناطق البادية الأردنية.

ويعتبر المهرجان مناسبة وطنية لتسويق منتجات الجمعيات من الجميد والسمن، ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان.

ويستمر المهرجان على مدى يومين، ستبدأ فعالياته عند الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساءً في يومه الأول، في حين تبدأ فعالياته في اليوم الثاني من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، يساهم بشكل مباشر في تسويق منتجات الألبان والأجبان التي تشرف عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية، الشمالية والوسطى والجنوبية.

إلى جانب دوره التسويقي والترويجي، يتضمن المهرجان فقرات ترفيهية وفنية مثل الرسم بواسطة الفحم، وعروض لفرق الهجانة، والاستمتاع بالأكلات التراثية، ووصلات متنوعة من الشعر البدوي الأصيل، وفقرات فنية وفلكلورية مستمدة من أصالة البادية وسحرها الخاص، وركن التراث، وغيرها.