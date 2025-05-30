وفيات الأردن الجمعة 30-5-2025

وفيات الأردن الجمعة 30-5-2025
خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 30-5-2025:
سعاد برهم السليمان الطعيمة
سارة محمد زرقان
مريم أمين سليم طملية
زريفة العلوان العبادي
ايليا نسيم حداد
نايف نقولا المعلوف
رجائي سالم النجداوي
عفيف مسعد القسوس الكرادشة
اعتصام اسماعيل سليمان البلبيسي
أكرم عقله سليم المعايعه
منيرة محمود بشير سعد الدين
ميران فتح الله خشمان
هيثم طلال عفانة
محمد جمال النجار
مريم عبدالرحمن عبدالسلام الفريحات
إنا لله وإنا إليه راجعون .
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