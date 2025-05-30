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وفيات الأردن الجمعة 30-5-2025

وفيات الأردن الجمعة 30-5-2025

2025-05-30 02:11:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 30-5-2025:

سعاد برهم السليمان الطعيمة
سارة محمد زرقان
مريم أمين سليم طملية
زريفة العلوان العبادي
ايليا نسيم حداد
نايف نقولا المعلوف
رجائي سالم النجداوي
عفيف مسعد القسوس الكرادشة
اعتصام اسماعيل سليمان البلبيسي
أكرم عقله سليم المعايعه
منيرة محمود بشير سعد الدين
ميران فتح الله خشمان
هيثم طلال عفانة
محمد جمال النجار
مريم عبدالرحمن عبدالسلام الفريحات

إنا لله وإنا إليه راجعون .

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