مقتل 11 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Al-Bayan) قتل 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف وإطلاق رصاص من الجيش الإسرائيلي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بمقتل 7 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا النزلة شمالي القطاع.

وأضافت، أن ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا جراء قصف الجيش الإسرائيلي خيمتين تؤويان نازحين غرب خان يونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

وأشارت إلى مقتل فلسطيني إصابة آخرين برصاص الجيش في شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي بلدة القرارة شمال خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر، الليلة الماضية، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في جباليا البلد والعطاطرة في محافظة شمال غزة، وبأحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة.

ويوم أمس الخميس، قتل 70 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته عدة مناطق من القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الجيش إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 5ر1 مليون مواطن من أصل حوالي 4ر2 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبحسب وكالة وفا، يرتكب الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .