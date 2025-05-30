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الرياح تنشط والغبار قادم .. تفاصيل حالة الطقس نهاية الأسبوع

الرياح تنشط والغبار قادم .. تفاصيل حالة الطقس نهاية الأسبوع

2025-05-30 02:04:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى جنوبية غربية.
وتنخفض درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 18، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.

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