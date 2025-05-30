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شركات التكنولوجيا الصينية تتأهب لمستقبل ذكاء اصطناعي بدون إنفيديا

شركات التكنولوجيا الصينية تتأهب لمستقبل ذكاء اصطناعي بدون إنفيديا

2025-05-30 02:04:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الخميس أن أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بدأت عملية للتحول إلى الرقائق المصنعة محليا في ظل تناقص المخزون من معالجات إنفيديا وتشديد قيود التصدير الأمريكية.

ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين في القطاع أن شركات علي بابا وتنسنت وبايدو من بين الشركات التي بدأت اختبار أشباه موصلات بديلة لتلبية تنامي الطلب المحلي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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