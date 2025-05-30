شركات التكنولوجيا الصينية تتأهب لمستقبل ذكاء اصطناعي بدون إنفيديا

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شركات التكنولوجيا الصينية تتأهب لمستقبل ذكاء اصطناعي بدون إنفيديا
(MENAFN- Al-Bayan) ">ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس الخميس أن أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بدأت عملية للتحول إلى الرقائق المصنعة محليا في ظل تناقص المخزون من معالجات إنفيديا وتشديد قيود التصدير الأمريكية.
ونقل التقرير عن مسؤولين تنفيذيين في القطاع أن شركات علي بابا وتنسنت وبايدو من بين الشركات التي بدأت اختبار أشباه موصلات بديلة لتلبية تنامي الطلب المحلي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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