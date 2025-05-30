علماء روس يبتكرون مادة يمكنها إيقاف تطور الصرع

MENAFN - Al-Bayan) ">أفاد المكتب الإعلامي لجامعة الجنوب الفيدرالية في روسيا، بأن علماء الجامعة بالتعاون مع علماء جامعة فولغوغراد الطبية، ابتكروا مادة جديدة يمكنها إيقاف تطور الصرع وتقليل نوباته.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب، أن المركب الجديد لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة، ولا يسبب تدهورا في الحالة بعد التوقف عن العلاج.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن المركب الجديد يعتمد على مشتقات بنزيميدازول، وهي فئة من المواد ذات نشاط عصبي وقائي مثبت، فيما أكدت الاختبارات المخبرية أن الجزيء الجديد يقلل من وتيرة النوبات ويحمي الخلايا العصبية من التلف.

وأضاف الموقع أن المركب الجديد يتميز عن غالبية الأدوية والعقاقير المستخدمة حاليا، بكونه لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة ولا تدهور الحالة عند الانقطاع عن استخدامه.

وقال مصدر في الجامعة، إنه لتقييم هذه الميزات، ابتكر الباحثون نموذجا تجريبيا وباستخدام أقطاب كهربائية مثبتة على رؤوس الحيوانات المخبرية، حفزوا نوبات صرع يمكن التحكم بها تشبه الأشكال الشديدة من الصرع لدى البشر.

وتجدر الإشارة إلى أن الصرع هو أحد أكثر الأمراض العصبية انتشارا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمي، سنويا تشخص إصابة خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض.

وتحدث نوبات الصرع بسبب نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية التي تبدأ في إرسال الكثير من الإشارات في الوقت نفسه.