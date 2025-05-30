بعد 256 يوماً في الفضاء... ماذا حدث لرائدي ناسا بعد العودة إلى الأرض؟

MENAFN - Al-Bayan) ">بعد مهمة فضائية استثنائية استمرت تسعة أشهر، أنهى رائدا الفضاء الأمريكيان سونيتا ويليامز وباتش ويلمور مؤخراً مرحلة إعادة التأهيل الجسدي، عقب عودتهما إلى الأرض في مارس الماضي.

المهمة التي انطلقت في يونيو 2024 على متن كبسولة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ، كان من المفترض أن تستمر لثمانية أيام فقط، إلا أن مشكلات تقنية غير متوقعة أجبرتهما على البقاء في المدار 256 يوماً.

ولدى عودتهما، واجه ويليامز وويليامور تحديات كبيرة في التكيف مجدداً مع الجاذبية الأرضية، التي تغيب آثارها عن الجسم تماماً أثناء الإقامة المطوّلة في الفضاء، وفقا لـ timesofindia.

وعلق ويلمور (62 عاماً) على التجربة مازحاً: "الجاذبية مزعجة لبعض الوقت"، موضحاً أنه شعر بعودة آلام رقبته القديمة بمجرد خروجه من البيئة عديمة الوزن، حتى قبل انتشاله من الكبسولة الطافية في المحيط.

وخضع الرائدان لبرنامج تأهيلي استمر 45 يوماً، شمل تدريبات يومية لتحسين المرونة، واستعادة التوازن، وتقوية العضلات التي ضعفت خلال فترة انعدام الوزن، وذلك بإشراف خبراء في ناسا، وعلى الرغم من التمارين المنتظمة التي مارسها الثنائي أثناء الرحلة، إلا أن آثار انعدام الجاذبية كانت واضحة عند العودة، خصوصاً في شكل ضمور عضلي ومشكلات في التوازن العصبي.

ويليامز (59 عاماً) وصفت رحلة التعافي بأنها "مرهقة"، مشيرة إلى أن جسدها احتاج وقتاً لإعادة التكيّف، وقالت: "كان من الصعب علي الاستيقاظ في وقت مبكر كما كنت أفعل سابقاً، لكن في الأسبوع الأخير بدأت أستعيد روتيني المعتاد، وها أنا أستيقظ مجدداً في الرابعة صباحاً".

وكان ويلمور يعاني قبل الرحلة من مشكلات مزمنة في الرقبة والظهر، لكنه شعر بارتياح ملحوظ أثناء وجوده في الفضاء، نتيجة انعدام الضغط على المفاصل والعضلات.

وقال مازحا: "كنا لا نزال داخل الكبسولة، نطفو فوق الماء، وبدأت أشعر بألم في رقبتي... هذا هو أثر الجاذبية!"

البقاء في بيئة الفضاء لا يقتصر تأثيره على العضلات والعظام فحسب، بل تؤكد دراسات حديثة حدوث تغيّرات هيكلية في الدماغ لدى رواد الفضاء، منها تحرك الدماغ نحو الأعلى داخل الجمجمة واتساع التجاويف المملوءة بالسوائل، وهي آثار قد تستمر حتى بعد العودة إلى الأرض.

تعثّرات "ستارلاينر" والقرار المرتقب

تأخّر عودة ويليامز وويلمور كان نتيجة مشكلات تقنية في نظام الدفع الخاص بكبسولة "ستارلاينر"، ما دفع ناسا إلى تعديل مهمتهما وإبقائهما على متن محطة الفضاء الدولية ضمن جدول المهام طويلة الأمد.

وتواجه شركة بوينغ حاليا قرارا مفصليا بشأن مستقبل الكبسولة، بعد أن استثمرت أكثر من ملياري دولار في تطويرها. وكانت الشركة قد خصصت 410 ملايين دولار لمهمة غير مأهولة جديدة، بعد فشل أول اختبار لها عام 2019. ولا تزال ناسا تدرس ما إذا كانت ستُجري رحلة تجريبية جديدة بدون طاقم، قبل السماح بـاستئناف استخدام "ستارلاينر" لنقل الرواد.

ويليامز عبّرت عن دعمها لهذا التوجه، قائلة: "أعتقد أن العودة إلى الطيران بدون طاقم خطوة منطقية. هكذا فعلت سبيس إكس والمركبات الروسية من قبل، وهذا هو النهج الذي أؤيده، وأعلم أن ناسا كذلك".

ومن المتوقع أن تُحدَّد مصير الكبسولة خلال اختبارات تجريها ناسا هذا الصيف، والتي ستقرر ما إذا كانت "ستارلاينر" مؤهلة للقيام برحلة مأهولة جديدة.