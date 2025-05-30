الصناعات الخفيفة الصينية تسجل نمواً قوياً في 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">أظهرت بيانات صادرة من المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة، أن إيرادات الشركات الكبرى في القطاع، التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان“حوالي 2.78 مليون دولار أمريكي” على الأقل، بلغت 7.35 تريليونات يوان“حوالي 1.02 تريليون دولار أمريكي” خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 4.9 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحها 419.1 مليار يوان، بزيادة 3.8 في المائة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن المجلس، أن سياسة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة قد حفزت بشكل فعال نمو اقتصاد الصناعات الخفيفة، إذ أظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، شارك أكثر من 34 مليون مستهلك في استبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة، وزادت القيمة المضافة لصناعة الأجهزة المنزلية بنسبة 8.2 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت مبيعات التجزئة لمنتجات الأثاث بنسبة 20.2 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات منتجات الصناعات الخفيفة بلغت 293.43 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، ومنها بلغت قيمة صادرات الأجهزة المنزلية 42.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.2 في المائة، وقيمة صادرات المواد الكيميائية اليومية 29.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة بواقع 19.2 في المائة، وقيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 12.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.2 في المائة.