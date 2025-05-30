الصناعات الخفيفة الصينية تسجل نمواً قوياً في 2025
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن المجلس، أن سياسة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة قد حفزت بشكل فعال نمو اقتصاد الصناعات الخفيفة، إذ أظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، شارك أكثر من 34 مليون مستهلك في استبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة، وزادت القيمة المضافة لصناعة الأجهزة المنزلية بنسبة 8.2 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت مبيعات التجزئة لمنتجات الأثاث بنسبة 20.2 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت البيانات أن قيمة صادرات منتجات الصناعات الخفيفة بلغت 293.43 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، ومنها بلغت قيمة صادرات الأجهزة المنزلية 42.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.2 في المائة، وقيمة صادرات المواد الكيميائية اليومية 29.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة بواقع 19.2 في المائة، وقيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 12.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.2 في المائة.
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