خطوات بسيطة لتوفير الوقود والحفاظ على سيارتك

MENAFN - Al-Bayan) ">في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود حول العالم، بات من الضروري على السائقين تبني عادات قيادة أكثر كفاءة للحد من الاستهلاك وتقليل الكلفة الشهرية للتنقل. وبينما يعتقد البعض أن معدل استهلاك الوقود مرتبط حصرياً بتصميم السيارة ومواصفاتها الفنية، يشير خبراء السيارات إلى أن أسلوب القيادة والصيانة يلعبان دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الوقود.

ويقدم المختصون في هذا السياق عشر خطوات أساسية يمكن لأي سائق اتباعها لتقليل استهلاك الوقود وتحقيق وفورات ملموسة في المصروفات الشهرية وفقا لـ carfromjapan:

التسارع بسلاسة وتجنب التوقف المفاجئ

تؤدي القيادة العنيفة، بما في ذلك التسارع المفاجئ والفرملة الحادة، إلى استهلاك أكبر للوقود. وينصح الخبراء بالحفاظ على سرعة ثابتة، لا سيما عند السير على الطرق السريعة، مع الالتزام بسرعة معتدلة تقارب 80 كيلومتراً في الساعة.

عدم الضغط الشديد على دواسة البنزين

استخدام الترس غير المناسب أو الضغط الزائد على دواسة الوقود لتجنب تغيير السرعة قد يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في الاستهلاك، خصوصاً في السيارات ذات الناقل اليدوي.

تقليل الاعتماد على مكيف الهواء

تشير التقديرات إلى أن تشغيل المكيف عند درجات حرارة منخفضة يرفع استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%. لذا يُفضل إيقاف تشغيله عند القيادة داخل المدينة، في حال كان الطقس مناسباً.

فحص ضغط الإطارات بانتظام

يؤدي انخفاض ضغط الهواء في الإطارات إلى زيادة مقاومة السيارة أثناء الحركة، وبالتالي ارتفاع استهلاك الوقود. وينصح بإجراء فحص دوري كل أسبوعين لضمان الضغط المثالي.

تجنب تحميل السيارة بأوزان زائدة

كلما زاد وزن السيارة، زاد المجهود المطلوب لتحريكها، ما يعني حرق مزيد من الوقود. ويوصى بإزالة أي حمولة غير ضرورية من صندوق السيارة.

الابتعاد عن القيادة خلال أوقات الذروة

الازدحام المروري لا يهدر الوقت فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى استهلاك مفرط للوقود بسبب التوقف والانطلاق المتكرر. وفي حال تعذر تجنب الزحام، يُفضل التفكير بسيارات هجينة توفر كفاءة أعلى داخل المدن.

إجراء صيانة دورية للمركبة

الحفاظ على جودة زيت المحرك وإجراء الفحوصات الدورية يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 4%. كما أن استبدال الحساسات التالفة، مثل حساس الأوكسجين، قد يعزز الأداء بنسبة تفوق 40%.

إزالة صناديق السقف عند عدم الحاجة

تشكل حوامل السقف مقاومة إضافية للهواء، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. ويُنصح بإزالتها عند عدم استخدامها بانتظام.

إغلاق النوافذ وفتحة السقف على الطرق السريعة

فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعة عالية يزيد من مقاومة الهواء ويؤثر سلباً على الديناميكا الهوائية للمركبة، مما ينعكس على استهلاك الوقود.

دمج المشاوير وتقليل عدد الرحلات

تشغيل السيارة من وضع بارد يتطلب كمية وقود أكبر خلال الكيلومترات الأولى، لذلك يُفضل دمج المهام والمشاوير اليومية في رحلة واحدة لتقليل الاستهلاك.

وتشير هذه الخطوات، بحسب الخبراء، إلى أن تبني عادات قيادة ذكية وصيانة منتظمة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في كفاءة استهلاك الوقود. في وقت يبحث فيه الكثيرون عن وسائل للتوفير، تبقى هذه النصائح البسيطة مفتاحاً عملياً للحفاظ على المال وعلى البيئة أيضاً.