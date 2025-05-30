كيم جونغ-أون يشرف على مسابقة إطلاق نار بين وحدات عسكرية

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على مسابقة إطلاق مدفعية بين وحدات المدفعية العسكرية، وقال إن تعظيم الطلب على التدريب هو الطريق المختصر لبناء جيش قوي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شاهد المسابقة التي أقيمت بين وحدات المدفعية التابعة للوحدات المشتركة من الجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق، برفقة بارك جونغ-تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

وشدد الزعيم على أهمية تنظيم مسابقات إطلاق النار بشكل متكرر في ظل ظروف تشبه الحرب الحقيقية، لتدريب قوات المدفعية على ضرب الأهداف بدقة في أي وقت وفي أي موقف، وفقا للوكالة.

وأشار إلى أن إعطاء الأولوية للتدريب وتكثيفه هو ولاء مطلق للحزب. وأن الطلب الدقيق على التدريب إلى أقصى حد هو الطريق المختصر لتدريب جيش قوي.

وذكرت الوكالة أيضا أن كيم قيم إيجابيا التغييرات النوعية في تعزيز القدرة الحربية للمدفعية، بما يتوافق مع الجوانب المتطورة والاتجاه المتغير للحرب الحديثة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم كان برفقته مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بما في ذلك وزير الدفاع نو كوانغ-تشول، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري ري يونغ-جيل ومدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري جونغ كيونغ-تايك.

وحدد الزعيم خلال زيارته لوزارة الدفاع في فبراير الماضي، عام 2025 باعتباره عام التدريب العسكري، وأشرف منذ ذلك الحين على أنشطة عسكرية مختلفة وأكد مجددا على أهمية التدريب المكثف لاكتساب قدرات الحرب الحديثة.