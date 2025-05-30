ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي
(MENAFN- Al-Bayan) اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي" معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.
كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.
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