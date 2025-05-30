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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

2025-05-30 01:01:22
(MENAFN- Al-Bayan) اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي" معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.

كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.

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