انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا خلال أبريل

انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا خلال أبريل
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.8% الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.
وأضافت الوكالة أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، انخفضت في أبريل بنسبة 0.9% مقارنةً بمارس، كما شهد الاستثمار في المرافق انخفاضًا بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق له.
وقالت إن هذه هي المرة الأولى منذ يناير، والثانية منذ أكتوبر من العام الماضي، التي تنخفض فيها المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في آنٍ واحد.
وأوضحت أن انخفاض الإنتاج الصناعي يُعزى بشكل كبير إلى انكماش بنسبة 0.9% على أساس شهري في قطاع التصنيع، الذي يُعدّ عصب الاقتصاد.
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