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انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا خلال أبريل

انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا خلال أبريل

2025-05-30 01:01:21
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المرافق في جمهورية كوريا في أبريل الماضي مقارنةً بشهر مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.8% الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وأضافت الوكالة أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، انخفضت في أبريل بنسبة 0.9% مقارنةً بمارس، كما شهد الاستثمار في المرافق انخفاضًا بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق له.

وقالت إن هذه هي المرة الأولى منذ يناير، والثانية منذ أكتوبر من العام الماضي، التي تنخفض فيها المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في آنٍ واحد.

وأوضحت أن انخفاض الإنتاج الصناعي يُعزى بشكل كبير إلى انكماش بنسبة 0.9% على أساس شهري في قطاع التصنيع، الذي يُعدّ عصب الاقتصاد.

MENAFN30052025000110011019ID1109614403

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