النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية وسط ترقّب لمعركة قانونية حول الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) تتجه أسعار النفط يوم الجمعة لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة، وسط تقلب في القرارات القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وترقب السوق لاحتمال زيادة إنتاج أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 63.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.04 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر يوليو يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 60.67 دولارا للبرميل.

أعادت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة العمل برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية مؤقتا يوم الخميس، ملغية قرار محكمة تجارية يوم الأربعاء علق تطبيق هذه الرسوم.

وتسبب القرار في انخفاض أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع عكوف التعاملين على تقييم أثره. وقال محللون إن حالة الضبابية ستتواصل مع استمرار المعارك القضائية بشأن الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن يقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، زيادة إنتاج النفط في يوليو تموز عندما يجتمع يوم السبت.

وتسعى أوبك في الوقت نفسه إلى ضمان خفض بعض الدول مثل كازاخستان إنتاجها الذي تجاوز المستويات المتفق عليها.

وقال روبرت ريني مدير أبحاث السلع والكربون لدى ويستباك في مذكرة "أصبحت المواجهة بين أوبك وكازاخستان أكثر وضوحا هذا الأسبوع".

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الخميس عن نائب وزير الطاقة في كازاخستان القول إن بلاده أبلغت أوبك بعدم نيتها خفض إنتاجها النفطي.

ورفض وزير الطاقة الكازاخستاني يوم الخميس شكاوى أعضاء آخرين بشأن إنتاج كازاخستان الزائد، قائلا إن حصة بلاده من الإنتاج العالمي تقل عن اثنين بالمئة وإن سعر النفط فوق 70 إلى 75 دولارا للبرميل من المرجح أن يكون مناسبا لجميع الدول.

وقال ريني "الأجواء مهيأة لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج" ربما تكون أعلى من الزيادة التي بلغت 411 ألف برميل يوميا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين.