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الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية

الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية

2025-05-30 01:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) قالت اليابان اليوم الجمعة إن الصين سوف تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرت دخولها في عام 2023 بسبب تصريف المياه المستخدمة في تبريد مفاعل فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المتضرر في البحر.

وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بعد اجتماع مسؤولين يابانيين وصينيين في بكين وستستأنف الواردات بمجرد الانتهاء من الوثائق اللازمة.

ولم تعلق الصين على الفور على الأمر.

MENAFN30052025000110011019ID1109614400

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