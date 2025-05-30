الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية

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الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية
(MENAFN- Al-Bayan) قالت اليابان اليوم الجمعة إن الصين سوف تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرت دخولها في عام 2023 بسبب تصريف المياه المستخدمة في تبريد مفاعل فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المتضرر في البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بعد اجتماع مسؤولين يابانيين وصينيين في بكين وستستأنف الواردات بمجرد الانتهاء من الوثائق اللازمة.
ولم تعلق الصين على الفور على الأمر.
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