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إدارة ترامب تدرس السماح بفرض رسوم بـ 15% لمدة 150 يوماً

إدارة ترامب تدرس السماح بفرض رسوم بـ 15% لمدة 150 يوماً

2025-05-30 01:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت وول ستريت جورنال يوم أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمئة لمدة 150 يوما.

وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية يوم الخميس العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا.

MENAFN30052025000110011019ID1109614399

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