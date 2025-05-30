تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
(MENAFN- Al-Bayan) تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر542 نقطة، أو 41ر1%، ليصل إلى 86ر37890 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).
كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر20 نقطة، أو 74ر0 %، ليصل إلى 22ر2791 نقطة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين