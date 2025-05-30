تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر542 نقطة، أو 41ر1%، ليصل إلى 86ر37890 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر20 نقطة، أو 74ر0 %، ليصل إلى 22ر2791 نقطة.