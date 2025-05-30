مصدر مسؤول لPNN : وزراء خارجية ٦ دول عربية واسلامية يزور رام الله

مصدر مسؤول لPNN : وزراء خارجية ٦ دول عربية واسلامية يزور رام الله
وأضاف المصدر أنه من المتوقع وصول وفد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن ومصر والإمارات وتركيا وماليزيا، وذلك في اطار الدعم السياسي لدولة فلسطين.
واضاف المصدر ان زيارة الوفد تاتي ايضا في سياق الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك الشهر المقبل بقيادة الرياض وباريس.
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