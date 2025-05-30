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مصدر مسؤول لPNN : وزراء خارجية ٦ دول عربية واسلامية يزور رام الله

مصدر مسؤول لPNN : وزراء خارجية ٦ دول عربية واسلامية يزور رام الله

2025-05-30 12:04:53
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أفاد مصدر مسؤول لشبكة فلسطين الإخبارية PNN أن الاستعدادات والترتيبات متواصلة لزيارة وفد من وزراء خارجية ست دول عربية وإسلامية إلى مدينة رام الله خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع وصول وفد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن ومصر والإمارات وتركيا وماليزيا، وذلك في اطار الدعم السياسي لدولة فلسطين.

واضاف المصدر ان زيارة الوفد تاتي ايضا في سياق الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك الشهر المقبل بقيادة الرياض وباريس.

MENAFN30052025000205011050ID1109614359

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