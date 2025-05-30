تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الخطة الأمريكية بشأن غزة، والتي اطلعت عليها اليوم الجمعة، تقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 من الرهائن الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق سراح 125 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد ورفات 180 من الفلسطينيين الموتى.وتتضمن الخطة إرسال مساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن البيت الأبيض أنه ينتظر رد حركة حماس على اقتراح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة، قدمه مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، مساء الأربعاء. ومع ذلك، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين أقل تفاؤلاً بشأن حدوث انفراج وشيك مقارنة بـ 24 ساعة مضت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إسرائيل وافقت على الاقتراح قبل أن يقدمه ويتكوف إلى حماس. لكن بعض أعضاء الحركة يرون أن العرض لم يكن تسوية وسط، بل تضمن تنازلات إضافية لصالح إسرائيل.

وقالت ليفيت: "المناقشات لا تزال مستمرة ونأمل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم... وإذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، فستسمعون عنه مباشرة مني، أو من الرئيس، أو من المبعوث الخاص ويتكوف".

وقالت حماس في بيان إنها لا تزال تدرس الاقتراح، لكن أعضاء في الحركة أعربوا عن قلقهم الشديد من عدم وجود ضمانات واضحة تمنع إسرائيل من إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد كما حدث في مارس، بحسب مصدرين مطلعين.

يتضمن العرض الجديد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، بضمانات من الرئيس ترامب تضمن التزام إسرائيل. ويشبه هذا العرض إلى حد كبير عروض سابقة.

يتم الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 جثة لرهائن قتلوا في غزة، نصفهم في اليوم الأول من الهدنة، والنصف الآخر في اليوم السابع.

مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، و1,100 معتقل فلسطيني احتجزتهم قوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تسليم جثامين 180 فلسطينياً قُتلوا خلال الهجمات على إسرائيل.

يتم إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في غزة على مرحلتين، يتم التفاوض على تفاصيلها مسبقاً قبل تنفيذ الهدنة.

يتم استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ولا يزال من غير الواضح مصير الآلية الجديدة المثيرة للجدل التي أُطلقت هذا الأسبوع.

كما يتضمن اقتراح ويتكوف التزاماً بأن الرئيس ترامب سيعلن بنفسه وقف إطلاق النار المؤقت ويعمل لضمان إجراء مفاوضات "بحسن نية" خلال فترة الستين يوماً للتوصل إلى تسوية نهائية.

وتركز هذه المفاوضات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل بقية الرهائن الإسرائيليين، وشروط انسحاب إسرائيل من غزة، والترتيبات الأمنية والإدارة ما بعد الحرب في القطاع، مع تقديم كل طرف لمواقفه.

وينص الاتفاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم خلال 60 يوماً، وإذا تم التوصل إليه يتم الإفراج عن بقية الرهائن. أما في حال عدم التوصل لاتفاق، يمكن تمديد الهدنة باتفاق الطرفين.

نقطة الخلاف

رغم أن الاقتراح ينص على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر ستضمن جدية المفاوضات بشأن الهدنة الدائمة، فإن حماس أرادت ضمانات أقوى من واشنطن لعدم انسحاب إسرائيل من الاتفاق مجدداً.

ويرى مسؤولو حماس أن بعض بنود الاقتراح تمثل تحولاً في الموقف الأميركي لصالح إسرائيل، حسب المصدرين.

كما أعرب مسؤولو حماس عن غضبهم لعدم تضمين الاقتراح نصاً صريحاً يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة في مارس، وكذلك لعدم وضوح موقف الاقتراح بشأن استخدام قنوات المساعدات السابقة حصرياً، دون اللجوء إلى "صندوق غزة الإنساني" الجديد.