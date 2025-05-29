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جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 5 مناطق في غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 5 مناطق في غزة

2025-05-29 11:56:34
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، أوامر إخلاء جديدة في 5 مناطق بمحافظتي شمال قطاع غزة ومدينة غزة، لتوسيع عملياته العسكرية ضمن الإبادة التي يرتكبها في القطاع.
جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، دعا فيه الفلسطينيين بالمناطق المستهدفة إلى "الإخلاء فورا نحو الغرب".

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