جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 5 مناطق في غزة

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جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 5 مناطق في غزة
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، أوامر إخلاء جديدة في 5 مناطق بمحافظتي شمال قطاع غزة ومدينة غزة، لتوسيع عملياته العسكرية ضمن الإبادة التي يرتكبها في القطاع.
جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، دعا فيه الفلسطينيين بالمناطق المستهدفة إلى "الإخلاء فورا نحو الغرب".
جريدة الغد
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، أوامر إخلاء جديدة في 5 مناطق بمحافظتي شمال قطاع غزة ومدينة غزة، لتوسيع عملياته العسكرية ضمن الإبادة التي يرتكبها في القطاع.
جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، دعا فيه الفلسطينيين بالمناطق المستهدفة إلى "الإخلاء فورا نحو الغرب".
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