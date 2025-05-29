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مجددا.. جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق عدة بجنوب لبنان

مجددا.. جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق عدة بجنوب لبنان

2025-05-29 11:56:33
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، غارات جوية على مناطق عدة بجنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية طلعاتها مساء الخميس محلقة على علو منخفض فوق مناطق الجنوب، وبخاصة فوق صور وبنت جبيل وصولا إلى الزهراني وصيدا.

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