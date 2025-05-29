403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مجددا.. جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق عدة بجنوب لبنان
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، غارات جوية على مناطق عدة بجنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية طلعاتها مساء الخميس محلقة على علو منخفض فوق مناطق الجنوب، وبخاصة فوق صور وبنت جبيل وصولا إلى الزهراني وصيدا.
جريدة الغد
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، غارات جوية على مناطق عدة بجنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية طلعاتها مساء الخميس محلقة على علو منخفض فوق مناطق الجنوب، وبخاصة فوق صور وبنت جبيل وصولا إلى الزهراني وصيدا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين