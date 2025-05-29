403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مجموعة يانغو توسّع برنامج الولاء "نقاط" ليشمل أبوظبي مع مكافآت قيّمة على الرحلات
(MENAFN- Sherpa Communications) مجموعة يانغو توسّع برنامج الولاء "نقاط" ليشمل أبوظبي مع مكافآت قيّمة على الرحلات
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مايو 2025 - أطلقت مجموعة يانغو، الشركة التقنية العالمية، برنامج "نقاط يانغو" في أبوظبي، وهو برنامج ولاء مصمم لمكافأة المستخدمين على عمليات الدفع غير النقدية للرحلات التي تتم عبرتطبيق "يانغو". يأتي هذا البرنامج في إطار التزام شركة يانغو المستمر بتقديم قيمة يومية أكبر، ويتيح للمستخدمين كسب نقاط ولاء يمكن استبدالها برحلات مستقبلية، مما يخلق تجربة مكافآت تُلبي التوقعات المتطورة للمستهلكين الذين يُفضلون الخدمات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
يتوفر البرنامج حصريًا لمشتركي "يانغو بلاي"، ويتيح للمستخدمين فرصة استرداد نقدي على شكل نقاط يانغو في كل مرة يُكملون فيها رحلة من فئة "كومفورت" باستخدام طريقة دفع غير نقدية. يمكن بعد ذلك استخدام هذه النقاط لدفع ثمن الرحلات القادمة في أي فئة، بما في ذلك "كومفورت" و"تاكسي" و"تاكسي فان"، شريطة أن تبدأ الرحلة داخل حدود أبوظبي. قيمة كل نقطة درهم واحد،
قبل تاريخ 30 يونيو، سيحصل مستخدمي البرنامج المؤهلين على استرداد نقدي يصل إلى 50% على شكل نقاط يانغو على جميع رحلاتهم غير النقدية من فئة الراحة. وبعد 30 يونيو، سيستمرون في الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 30%، مما يوفر قيمة مستدامة للركاب الدائمين. تُضاف النقاط مباشرةً إلى حساب المستخدم، وتظهر على الشاشة الرئيسية لتطبيق يانغو، مما يوفر طريقة سهلة لتتبعها واستردادها في أي وقت. بمجرد استردادها، تُخصم النقاط تلقائيًا من إجمالي أجرة الرحلة القادمة. ستظل النقاط المتراكمة، والتي لم تُسترد، صالحة لمدة 30 يومًا بعد انتهاء اشتراك المستخدم.
علق إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة يانغو الشرق الأوسط، قائلاً: "مع نقاط يانغو، نجعل برنامج الولاء سهلاً وشفافاً ومجزياً حقاً. يحظى عملاؤنا في أبوظبي بتفاعل كبير مع حلول التنقل الرقمي، ونرى في هذا البرنامج خطوةً طبيعيةً تالية، لا تقتصر على إضافة قيمة إلى رحلاتهم فحسب، بل تعزز أيضاً راحة ومزايا الدفع الإلكتروني. تعكس هذه المبادرة هدفنا الأوسع المتمثل في تقديم قيمة حقيقية لمجتمعنا في كل مرة يختارون فيها يانغو".
للانضمام إلى البرنامج، يجب على المستخدمين الاشتراك في تطبيق Yango Play. يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى أول 30 يوماً من الاشتراك مقابل درهم إماراتي واحد فقط، وبعد ذلك يتم تجديد الباقة شهرياً بقيمة 29.99 درهم إماراتي. عند الاشتراك في تطبيق يانغو، يحصل المستخدمون على ما يصل إلى 50 نقطة ترحيبية، والتي يمكن استخدامها فوراً في رحلتهم التالية. يمكن للمشتركين الحاليين الوصول إلى برنامج الولاء مباشرةً من حساباتهم الحالية دون أي إعدادات إضافية.
ستتوسع نقاط يانغو قريباً لتشمل طلبات التوصيل من خلال خدمة يانغو للشحن، مما يوسع نطاق نظام المكافآت ويعزز قيمته في المزيد من حالات الاستخدام. سيتيح هذا التوسع المُخطط له للمستخدمين استبدال النقاط لتلبية احتياجاتهم اللوجستية والتوصيل، مما يدعم تجربة حضرية أكثر ترابطًا وفعالية.
مع تزايد بحث المستهلكين عن تجارب عملية ومجزية من الخدمات الرقمية، يُقدم برنامج الولاء الخاص بالعلامة التجارية حلاً بسيطًا يُعزز القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بجودة الخدمة. بالنسبة للمستخدمين في أبوظبي، يُمثل هذا الحل طريقة جديدة لتحويل رحلاتهم اليومية إلى وفورات حقيقية.
-انتهى-
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مايو 2025 - أطلقت مجموعة يانغو، الشركة التقنية العالمية، برنامج "نقاط يانغو" في أبوظبي، وهو برنامج ولاء مصمم لمكافأة المستخدمين على عمليات الدفع غير النقدية للرحلات التي تتم عبرتطبيق "يانغو". يأتي هذا البرنامج في إطار التزام شركة يانغو المستمر بتقديم قيمة يومية أكبر، ويتيح للمستخدمين كسب نقاط ولاء يمكن استبدالها برحلات مستقبلية، مما يخلق تجربة مكافآت تُلبي التوقعات المتطورة للمستهلكين الذين يُفضلون الخدمات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
يتوفر البرنامج حصريًا لمشتركي "يانغو بلاي"، ويتيح للمستخدمين فرصة استرداد نقدي على شكل نقاط يانغو في كل مرة يُكملون فيها رحلة من فئة "كومفورت" باستخدام طريقة دفع غير نقدية. يمكن بعد ذلك استخدام هذه النقاط لدفع ثمن الرحلات القادمة في أي فئة، بما في ذلك "كومفورت" و"تاكسي" و"تاكسي فان"، شريطة أن تبدأ الرحلة داخل حدود أبوظبي. قيمة كل نقطة درهم واحد،
قبل تاريخ 30 يونيو، سيحصل مستخدمي البرنامج المؤهلين على استرداد نقدي يصل إلى 50% على شكل نقاط يانغو على جميع رحلاتهم غير النقدية من فئة الراحة. وبعد 30 يونيو، سيستمرون في الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 30%، مما يوفر قيمة مستدامة للركاب الدائمين. تُضاف النقاط مباشرةً إلى حساب المستخدم، وتظهر على الشاشة الرئيسية لتطبيق يانغو، مما يوفر طريقة سهلة لتتبعها واستردادها في أي وقت. بمجرد استردادها، تُخصم النقاط تلقائيًا من إجمالي أجرة الرحلة القادمة. ستظل النقاط المتراكمة، والتي لم تُسترد، صالحة لمدة 30 يومًا بعد انتهاء اشتراك المستخدم.
علق إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة يانغو الشرق الأوسط، قائلاً: "مع نقاط يانغو، نجعل برنامج الولاء سهلاً وشفافاً ومجزياً حقاً. يحظى عملاؤنا في أبوظبي بتفاعل كبير مع حلول التنقل الرقمي، ونرى في هذا البرنامج خطوةً طبيعيةً تالية، لا تقتصر على إضافة قيمة إلى رحلاتهم فحسب، بل تعزز أيضاً راحة ومزايا الدفع الإلكتروني. تعكس هذه المبادرة هدفنا الأوسع المتمثل في تقديم قيمة حقيقية لمجتمعنا في كل مرة يختارون فيها يانغو".
للانضمام إلى البرنامج، يجب على المستخدمين الاشتراك في تطبيق Yango Play. يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى أول 30 يوماً من الاشتراك مقابل درهم إماراتي واحد فقط، وبعد ذلك يتم تجديد الباقة شهرياً بقيمة 29.99 درهم إماراتي. عند الاشتراك في تطبيق يانغو، يحصل المستخدمون على ما يصل إلى 50 نقطة ترحيبية، والتي يمكن استخدامها فوراً في رحلتهم التالية. يمكن للمشتركين الحاليين الوصول إلى برنامج الولاء مباشرةً من حساباتهم الحالية دون أي إعدادات إضافية.
ستتوسع نقاط يانغو قريباً لتشمل طلبات التوصيل من خلال خدمة يانغو للشحن، مما يوسع نطاق نظام المكافآت ويعزز قيمته في المزيد من حالات الاستخدام. سيتيح هذا التوسع المُخطط له للمستخدمين استبدال النقاط لتلبية احتياجاتهم اللوجستية والتوصيل، مما يدعم تجربة حضرية أكثر ترابطًا وفعالية.
مع تزايد بحث المستهلكين عن تجارب عملية ومجزية من الخدمات الرقمية، يُقدم برنامج الولاء الخاص بالعلامة التجارية حلاً بسيطًا يُعزز القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بجودة الخدمة. بالنسبة للمستخدمين في أبوظبي، يُمثل هذا الحل طريقة جديدة لتحويل رحلاتهم اليومية إلى وفورات حقيقية.
-انتهى-
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين